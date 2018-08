Stakk til kniven brakk

– Han viste ingen nåde.

Den 17 år gamle jentas foreldre forklarte seg i Drammen tingrett onsdag. Begge var sterkt preget, men så direkte på tiltalte mens de fortalte om tiden før, under og etter knivstikkingen.

Tiltalte ble fotografert da han løp fra skolen etter knivangrepet. Foto: NRK-tipser

4. september i fjor ble jenta fraktet til Drammen sykehus med livstruende skader. Helsepersonell vurderte at skadene var så akutte at det ikke var tid til å vente på luftambulansen som var på vei.

Viste fram kniven

I retten onsdag viste politiet fram de kriminaltekniske undersøkelsene som ble gjort på åstedet.

Knivskaftet og bladet ble funnet på to forskjellige steder i gangen fordi den hadde brukket. Foto: Politiet

Våpenet som ble brukt, en kjøkkenkniv med et 13–14 centimeter langt knivblad, brakk etter at tiltalte hadde stukket jenta 17 ganger i overkroppen og i ansiktet. Da politiet kom til åstedet, lå skaftet og bladet på forskjellige steder i gangen.

Tiltalte, en nå 20 år gammel mann, innrømmer at han skadet jenta, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk.

Mange kutt i sekken

Jenta hadde på seg skolesekken da tiltalte angrep henne. Den ble liggende igjen på åstedet etter knivstikkingen.

Jentas sekk hadde også en rekke knivkutt. Foto: Politiet

I retten viste politiet fram sekken – som hadde til sammen ni kuttskader forenlig med kniv. Seks hadde gått igjennom sekken.

Leger mener det må ha blitt brukt stor kraft da hun ble knivstukket. Kirurgen som opererte jenta da hun ankom sykehuset, fortalte om omfattende, livstruende skader på jenta som måtte opereres umiddelbart.

Foreldrene gråt

Jentas foreldre var klar over at hun hadde blitt kjent med tiltalte på nett, og skal ifølge foreldrene etter hvert ha fortalt dem om at han truet henne. Tiltalte ble noen måneder før knivstikkingen, anmeldt av jenta.

Politiet utenfor St. Hallvard videregående skole 4. september i fjor. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Er det så vanskelig å forstå at en person ikke vil ha kontakt? spurte moren mens hun så rett på tiltalte.

– At hun var livredd? Det var så forferdelig å se henne på sykehuset. Hun var helt frisk da hun dro på skolen. Hun har vært gjennom et rent helvete på grunn av han, gråt moren.

Motstridende om kjæresteforhold

Tiltalte mener han og jenta tidligere var kjærester, men jenta sier på sin side at de bare var venner.

Marius Ihlebæk, tiltaltes forsvarer. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Tiltaltes forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, spurte jentas far om kjæresteforhold i den pakistanske kulturen er tabu.

– Vi er ikke så konservative. Vi er ganske åpne. Vi snakker om det aller, aller meste, svarte faren.

Også tiltaltes foreldre forklarer seg i retten onsdag.

Kan bli påstand om forvaring

Tiltalte har sittet i varetekt siden han ble pågrepet for snart ett år siden.

Sakkyndige har vurdert at det er en risiko for at tiltalte kan utføre vold også i framtiden, ifølge aktor i saken, politiadvokat Vibeke Gjøslien Martins.

Det kan bli lagt ned påstand om forvaring, opplyste Martins.