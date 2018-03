Knivstikkingen skjedde på St. Hallvard videregående skole i september i fjor. Mannen fra Oslo har sittet i varetekt siden han ble pågrepet like etterpå.

Mannens forsvarer, Marius Ihlebæk, sier til NRK at tiltalen er forkynt for mannen.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen for drapsforsøk, men har, siden han ble pågrepet, erkjent straffskyld for grov kroppsskade. Han angrer dypt på det han gjorde, men er klar på at han ikke har hatt et forsett om å drepe jenta, skriver Ihlebæk i en tekstmelding til NRK.

Ihlebæk er selv opptatt i en annen straffesak. Han skal møte sin klient i fengselet mandag.

Påført 17 knivstikk

Det ble en del oppstandelse på skolen etter voldsepisoden. Alle elevene ble samlet utenfor skolebygningen for å få informasjon om det som hadde skjedd. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Mandag 4. september ble den 16 år gamle jenta angrepet i gangen utenfor klasserommet. Hun ble påført i alt 17 knivstikk. Mannen stakk fra skolen etter episoden, men ble innhentet og funnet av politiets hundepatruljer.

Ifølge tiltalen fra statsadvokaten medførte skadene 16-åringen ble påført massive blødninger. I tiltalen står det at skadene var livstruende og at de ville medført døden dersom jenta ikke raskt hadde fått omfattende medisinsk behandling.

Det var i denne gangen på St. Hallvard videregående skole i Lier at mannen gikk til angrep på henne med en kniv. Foto: Harald Inderhaug / NRK

16-åringen ble liggende i lang tid på sykehus der hun ble operert og fikk behandling for de alvorlige skadene. Det tok noen uker før hun kunne la seg avhøre av politiet.

De to skal ha hatt et slags forhold, men dette var avsluttet, og mannen skal gjentatte ganger ha forsøkt å komme i kontakt med jenta. Bare et par måneder før denne episoden var mannen blitt anmeldt for å ha drapstruet jenta. Han ble den gangen ilagt besøksforbud overfor jenta.

Statsadvokaten har også tatt ut tiltale for truslene. Ifølge tiltalen skal mannen ha sendt flere meldinger til jenta, blant annet skal han ha skrevet «Gå og dø din jævla hore» og «Jeg kommer til å finne deg og fuckings drepe deg».

– Var livredd for å møte på 19-åringen

Harald Stabell er advokat til jenta og familien hennes. Her er han utenfor sykehuset der jenta fikk behandling i fjor høst. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Harald Stabell er advokaten til jenta og hennes familie. Han har tidligere sagt at jenta var livredd for å møte på mannen igjen. Også faren til jenta sa at datteren fikk grove trusler på telefonen og at hun var redd.

– Min klient sier at hun ikke forstår at han ikke kan erkjenne drapsforsøk, men hun er fornøyd med at han har erkjent de grove truslene, sier Stabell til NRK.

Stabell forteller at det nå går bedre med 16-åringen.

– Hun går nå på skolen og føler seg klart bedre enn det hun gjorde for kort tid tilbake, forklarer Stabell.