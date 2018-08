Erkjenner ikke skyld etter knivstikking

Det var 4. september i fjor at en jente ble knivstukket 17 ganger på St. Hallvard videregående skole i Lier.

Jenta ble påført stikkene i ansiktet og overkroppen og ble fraktet til sykehus med livstruende skader. En da 19 år gammel mann ble pågrepet, tiltalt for drapsforsøk og trusler.

Den unge mannen ble fotografert da han stakk fra skolen etter knivstikkingen. Foto: Mathias

Rettssaken mot mannen startet mandag i Drammen tingrett. Jenta ankom retten sammen med foreldrene sine og en søster. Hun brast i gråt flere ganger før retten ble satt.

Hennes og tiltaltes forklaringer, som starter mandag, vil gå for lukkede dører. Pressen får være til stede, men har fått referatforbud.

Fornærmedes bistandsadvokat Harald Stabell argumenterte for jentas alder og at hun ikke ønsker at det skal refereres til hennes forklaring. Også tiltaltes forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, støttet begjæringen om lukkede dører.

Kjøkkenkniv

Tiltalte gråt da hans forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, i sin innledning trakk fram det han mener er tiltaltes families «vanskelige situasjon i Norge». Både tiltalte og fornærmede har pakistansk bakgrunn.

Bistandsadvokat Harald Stabell og aktor Vibeke Gjøslien Martins. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, men innrømmer de faktiske forhold.

Videre svarte 20-åringen ja på spørsmålet om han erkjenner skyld for å ha truet jenta via meldinger.

Tiltalte skadet jenta med en kjøkkenkniv som han hadde tatt med i sekken og inn på St. Hallvard videregående skole for snart ett år siden, ifølge politiet.

Legger fram meldinger

Tiltalte og fornærmede ble kjent på nettet, og meldinger mellom dem skal legges frem under rettssaken.

Mannen ble pågrepet kort tid etter knivstikkingen. Foto: Mathias

Tiltalte hevder de to har vært kjærester, noe jentas far har nektet for. Jentas far anmeldte tiltalte våren 2017 fordi han ifølge faren skal ha oppsøkt jenta på skolen og hjemme.

Den 20 år gamle mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet for snart ett år siden. Sakkyndige har vurdert at det er en risiko for at tiltalte kan utføre vold også i framtiden, ifølge aktor i saken, politiadvokat Vibeke Gjøslien Martins.

Det kan bli lagt ned påstand om forvaring, opplyste Martins.