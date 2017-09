– Burde hatt besøksforbud tidligere

– Datteren min ble forfulgt, trakassert og fikk grove trusler på telefonen, men politiet fulgte ikke opp. Særlig politiet i Oslo, som fikk overført saken etter at vi anmeldte den i Drammen i sommer.

Det sier faren til jenta. Hun ligger fortsatt på sykehus med alvorlige skader etter 17 knivstikk i ansiktet og kroppen. En 19 år gammel mann fra Oslo er siktet for forsøk på forsettlig drap. Han er varetektsfengslet i fire uker.

– Vi har bedt om at han får besøksforbud fordi han oppsøkte henne både på skolen og bosted.

– Hva tenker du politiet kunne ha gjort?

– Jeg synes det er merkelig at det har gått to måneder fra vi anmeldte og ingenting har skjedd. At de ikke så mye som tok en telefon til oss, er nesten sjokkerende.

Forstår frustrasjonen

Leder av forebyggende avdeling ved Drammen politistasjon, Kari Benjaminsen, bekrefter at anmeldelsen ble levert 14. juli.

– Vi forstår frustrasjonen, vi skulle ønsket et annet utfall. Men vi mener å ha gjort det vi kunne ut fra situasjonen og opplysningene vi fikk.

19-åringen bodde ikke i politidistriktet og var ikke kjent av politiet for lignende forhold

– Man kan alltid være etterpåklok, men da saken ble anmeldt var det ingenting som tilsa at det var nødvendig med tiltak. Vi var i kontakt med 19-åringen, og informerte om at saken skulle etterforskes av politiet i Oslo og at han måtte holde seg unna jenta.

Jenta og familien fikk også beskjed om at de ikke måtte nøle med å ringe politiet dersom 19-åringen fortsatte å oppføre seg truende.

Svarer på kritikken

Saken ble oversendt Oslo politidistrikt fordi det straffbare forholdet skjedde der.

– Vi forstår at det stilles spørsmål om dette nå, og det er naturlig at vi også vurderer om vi burde gjort noe annerledes, sier politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt.

19-åringen ble avhørt i forbindelse med anmeldelsen, men det er ikke tatt en avgjørelse i saken ennå.

– Det var imidlertid ikke bedt om besøksforbud. Ut fra de opplysningene vi hadde i saken, og det vi fikk ved oversendelse fra Drammen, vurderte vi det på det tidspunktet heller ikke som nødvendig å iverksette sikkerhetstiltak.

Saken er nå tilbakeført Sør-Øst politidistrikt og inngår i etterforskningen etter knivstikkingen på skolen i Lier.

– Voldsalarm kan gi falsk trygghet

Det deles ut færre voldsalarmer nå enn tidligere, sier familievoldskoordinator Anne-Bente Kentsrud. Og det er svært sjelden at det gis til unge personer.

– Voldsalarm kan gis i tre måneder i en akuttfase, men kan også gi falsk trygghet. Den alene redder ikke liv. Den er kun en direkte linje til politiet.

Hun har selv ikke hatt noe med trussel-anmeldelsen å gjøre, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi diskuterer alltid hvilke former for beskyttelse som kan være nødvendig. Men i noen tilfeller er det umulig å forutse hva plagsomme ekser eller andre kan ende opp med å gjøre.

Ifølge jentas far skal politiets håndtering følges opp av advokat Harald Stabell. Han bekrefter til NRK at han er bistandsadvokat for jenta og familien.