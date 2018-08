– Jeg følte at han skulle rekke å bli ferdig før jeg kom fram. Ellers ville han ha stoppet når jeg ropte, sier Elin Skorød i Drammen tingrett tirsdag.

Læreren på St. Hallvard videregående skole hadde nettopp startet timen da hun hørte skrik i gangen. Er dette flørting eller noe annet? spurte hun elevene sine.

Men da hun så ut av døra, så hun at den 16 år gamle jenta ble holdt fast og knivstukket av en mann i korridoren.

Gjerningsmannen ble fotografert da han løp ut av skolen. Foto: NRK-tipser

Det var 4. september i fjor at jenta ble knivstukket 17 ganger i overkroppen og i ansiktet. Gjerningsmannen, en 20 år gammel mann, nekter skyld for drapsforsøk, men innrømmer at han knivstakk jenta.

Kniven brakk

– Han sto og hogg i henne sånn, sier Skorød og viser med store bevegelser, hånden høyt hevet over hodet.

Læreren forteller at hun ropte «hva driver du med, slutt med det», mens hun løp mot de to. Hun gikk rett imellom dem.

Lærer Elin Skorød vitnet i Drammen tingrett tirsdag. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

– Jeg sto rett opp og ned og stirret han inn i øynene. Jeg stirret og stirret og stirret og var så sint. Jeg er nok stor, på høye hæler og full av farger. Han stirret tilbake. Jeg håpet han skulle ta meg hvis han skulle stikke igjen, sier Skorød.

Hun forteller videre at det virket som lufta gikk ut av tiltalte. Stikkvåpenet, en kjøkkenkniv, var brukket etter de 17 knivstikkene.

– Han slapp kniven, det var kanskje 2 centimeter blad i igjen. Fornærmede skled ned langs veggen.

Skorød, som tidligere het Stubberud til etternavn, ble hyllet som en helt av elevene sine etter å ha grepet inn.

Dramatisk skildring

Læreren begynte med førstehjelp på jenta.

Lærer Elin Skorød ble hyllet av elevene sine etter at hun grep inn. Foto: Privat

– Jeg kjente at det pumpa blod fra magen, hendene mine var fulle av blod. Jeg brukte begge hendene mot magen hennes, sier Skorød.

Både læreren og fornærmede gråter av lærerens beskrivelse.

– Hun kjempet mot, hun hadde vondt. Det gråter jeg for i dag. Men jeg visste at jeg måtte. Hun ba meg stoppe, jeg sa unnskyld, unnskyld, jeg må holde, sier Skorød.

Jenta, som nå er 17 år, snakket mandag med pressen om dagen hun ble knivstukket.

Møttes på nettet

Også medelever og en annen lærer fortalte om den dramatiske dagen.

En jente som prøvde å hjelpe fornærmede da tiltalte dukket opp på skolen, sier tiltalte gjentatte ganger dyttet fornærmede mot veggen før knivstikkingen begynte.

Store politistyrker rykket ut til knivstikkingen på St. Hallvard videregående skole. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Hun sa, «vær så snill, kan du få han vekk, jeg vil ikke ha noe med han å gjøre», sa jenta.

Eleven fortalte videre at tiltalte fulgte etter henne og fornærmede og at han til slutt fikk tak i fornærmede. Andre elever forsøkte å dra tiltalte vekk.

Jentas bistandsadvokat, advokat Harald Stabell, og aktor Vibeke Gjøslien Martins. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Tiltalte og fornærmede ble kjent på nettet og møttes ansikt til ansikt noen ganger. Tiltalte sier han og fornærmede tidligere var kjærester, men dette motstrider jenta, som sier de kun var venner.

– Han hadde null følelser i ansiktet

Tiltalte klarte etter hvert å dra fornærmede ut av et klasserom hvor hun forsøkte å gjemme seg, sa vitnet, som sa hun deretter så fornærmede bli knivstukket.

– Jeg tenkte at hun kom til å dø da jeg så kniven og så at han ikke brydde seg engang om det han gjorde. Han hadde null følelser i ansiktet, han skulle gjøre det han hadde kommet for å gjøre.

Politiet sperret av området etter knivstikkingen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Tiltalte, som bodde i Oslo-området, kom innom lærerværelset og spurte etter jenta, fortalte en av lærerne som vitnet. Han snakket engelsk og sa han var jentas bror, ifølge læreren.

En av guttene som forsøkte å stoppe tiltalte fra å følge etter fornærmede før han knivstakk henne, sier han sliter den dag i dag.

– Jeg har mareritt av at hun ligger på bakken, maktesløs og blir knivstukket.