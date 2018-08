Dømt til ni års forvaring for knivstikking

– Dette var som forventet, og som fortjent. Dette er en en rettferdig straff for mannen som skadet min datter, sier jentas far til NRK.

– Er dere forberedt på at dommen kan bli anket?

– Hvis denne dommen blir anket, så betyr det at han ikke har forstått hva han har gjort. Da har han ikke innsett hva som er virkeligheten, sier faren

20-åringens forsvarer, Marius Ihlebæk, ønsker foreløpig ikke å kommentere dommen.

– Min klient sitter i fengsel, og jeg får ikke snakket med ham før i morgen tidlig, sier Ihlebæk.

Det var 4. september i fjor at den da 19 år gamle mannen oppsøkte jenta på St. Hallvard videregående skole i Lier.

Han hadde reist med både tog og buss for å komme seg til skolen, og hadde med seg en kjøkkenkniv i sekken.

Politiet rykket ut med store styrker til St. Hallvard videregående skole i Lier etter at en jente ble knivstukket. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

På skolen fant han jenta, som han hadde blitt kjent med på nettet, og angrep henne i gangen. Den da 16 år gamle jenta fikk livstruende skader etter å ha blitt påført 17 knivstikk. Kniven brakk som følge av stikkene.

Håpet på forvaring

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient, men det hun harvært mest opptatt av, er ikke kravet om oppreisning, men dommen mot domfelte, sier jentas bistandsadvokat Harald Stabell. Det som har plaget henne mest, var om han ikke skulle få forvaring, legger han til.



Stabell la opprinnelig ned påstand om 250.000 kroner i oppreisningserstatning, og er overrasket og svært glad for at Drammen tingrett økte beløpet til 300.000 kroner.



– Det ble høyere enn det jeg la ned påstand om. Jeg mener det var grunnlag for 250.000 kroner, siden det som skjedde var så spesielt og så forferdelig. I utgangspunktet var det vanskelig å underbygge 250.000 kroner i erstatning ut fra gjeldende rettspraksis, men så får hun altså 300.000 kroner. Det er

sjeldent, og vi må tilbake til 22. juli for et så høyt beløp. Da

var det folk som døde. Jenta døde heldigvis ikke, men det var på

nippet, sier Stabell.

Personlighetsforstyrrelser

Aktor la ned påstand om ni års forvaring for overlagt drapsforsøk. Mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, ba om at tiltalte dømmes for grov kroppsskade.

Mannen ble fotografert da han løp fra åstedet på St. Hallvard videregående skole. Foto: Mathias

De rettspsykiatriske sakkyndige mener tiltalte kan ha både narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse. De har vurdert at han har høy risiko for å begå nye voldshandlinger utenfor fengsel.

20-åringen mangler empati, mener de, og pekte blant annet på at tiltalte satt og gjespet da jenta i retten fortalte om hvordan tiltalte holdt henne fast og knivstakk henne.

– Livet mitt er forandret for alltid

Jentas og tiltaltes forklaringer gikk for lukkede dører i Drammen tingrett forrige uke. Men i pausen ønsket den nå 17 år gamle jenta å snakke med pressen.

Jentas bistandsadvokat Harald Stabell og aktor i saken, statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Livet mitt er forandret for alltid. Det har ikke gått en dag at jeg ikke har tenkt på det som skjedde. Jeg har vært helt i kjelleren, jeg kunne ikke spise eller gå, sa hun om månedene etter knivstikkingen.

Kirurgen som opererte jenta da hun ankom sykehuset, fortalte om omfattende, livstruende skader på jenta som måtte opereres umiddelbart.

«Gå og dø din jævla hore»

Tiltalte har hele tiden nektet for at han forsøkte å drepe jenta. Han har innrømt å ha skadet henne, og hevdet i retten at han følte seg truet av jenta og at han ville skremme henne.

Knivbladet brakk av som følge av de 17 stikkene. Her er den satt sammen igjen av politiet, og pilen viser hvor den brakk. Foto: Politiet

Han har erkjent skyld for å ha truet jenta, blant annet i tekstmeldinger hvor han blant annet hadde skrevet «Gå og dø din jævla hore» og «Jeg kommer til å finne deg og fuckings drepe deg».

Tiltalte mener han og jenta tidligere var kjærester, men jenta sier på sin side at de bare var venner.