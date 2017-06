Sommerradioen er i gang

Sommerradioen er en fellessending for NRK P1 region øst. Det betyr at akkurat denne sendingen når ut til radiolyttere i Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold.

– Vi ønsker å lage et godt ferietilbud for folk i hele regionen, som strekker seg fra Halden i sør, via Oslo og Akershus til Hardangervidda i vest, forteller redaktør for regionen, Janniche Engan.

Denne sommeren får du godt selskap i Sommerradioen. Foto: Leif Dalen / NRK

Gode opplevelser

Radiolyttere skal få gode opplevelser denne sommeren hver ettermiddag fra klokken 1400 til 1700.

– Vi lover lytterne at hvor enn du er i vår region, så skal du få godt selskap og oppdateringer på nyheter, trafikk og vær, fortsetter Engan.

Sommersendingene startet den 26. juni og avsluttes 11. august. Denne uken har sendingen blitt sendt fra Buskerud, men det vil veksles på hvor sendingene sendes ifra. Totalt bor det 1,8 millioner mennesker i regionen som kan by på både sjø, fjell og by.

– Vi bytter på å sende fra alle tre distriktskontorene våre i løpet av sommeren, men alle fylkene skal være godt representert i hver sending, poengterer Engan.

TV-sendinger i fellesskap

I sommer sender NRK Østfold og NRK Østlandssendingen felles tv-sendinger klokken 1845 og 2055. Sendingene sendes fra både fra NRK Østfold og NRK Østlandssendingen i løpet av sommeren. I Buskerud sendes fortsatt våre TV-sendinger Østafjells i samarbeid med Vestfold og Telemark, disse sendingene har samme sendetid.