Nordmenn i blokkjede-miljøet NRK har snakket med mener det er for komplisert å følge opp Skatteetatens krav til dokumentasjon på investeringer i kryptovaluta. Ifølge konsulentselskapet Menon Economics sitter om lag 200.000 nordmenn på bitcoin og andre kryptovalutaer.

Det er urimelig å måtte dokumentere en transaksjon hver gang du kjøper kaffe med bitcoin Stephan Nilsson / Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Stephan Nilsson, leder i Norges Bitcoin- og Blockchainforening, tror flere nordmenn kan gå fra å være bitcoin-entusiaster til å bli skattesnytere.

ØNSKER KONTAKT: Stephan Nilsson hevder at skatteordningen ikke er lagt opp mot teknologien og bør revideres. Foto: Privat

– Spesielt for dem som har gjort gjentatte mindre kjøp, kjøper og selger mellom flere valutaer og de som benytter kryptovaluta til å kjøpe varer. De vil kunne ha vansker med å dokumentere transaksjonene.

Nilsson er overbevist om at Skatteetaten må gå inn for å forstå teknologien bedre.

– Vi ønsker å komme i dialog med Skatteetaten og Finanstilsynet for å diskutere hvordan vi bedre kan legge opp til riktig løsning for kryptovaluta.

Ønsker å skatte

Daniel (28) fra Drammen investerte omkring 400.000 kroner i løpet av en kort periode i fjor. I desember var den digitale porteføljen hans verdt 1,5 millioner. Nå har den sunket til 850.000. Han ønsker kun å gå ut med fornavn når NRK prater med han.

KJØPER OG SELGER: Daniel (28) fra Drammen kjøper og selger kryptovaluta opptil 500 ganger i året. Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

– Mitt inntrykk er at de fleste som har investert i kryptovaluta ønsker å skatte av gevinsten, men at Skatteetaten har gjort det vanskelig.

I løpet av fjoråret har Daniel flyttet verdiene sine frem og tilbake blant forskjellige kryptovalutaer nesten 500 ganger. Ifølge Skatteetaten må han arkivere hver eneste transaksjon og skatte for hver enkelt. Det er vanskelig og tidkrevende.

– I fjor kom Skatteetaten ut med enklere regler for aksjesparekonto. Hvis man kunne fått en tilsvarende skatteordning for kryptovaluta hadde det vært mer gunstig.

Skatteetaten: – Utfordrende å rapportere

Investeringer i kryptovaluta er å anse som kapitalobjekt på lik linje som lån, aksjer og bankinnskudd. Det er dermed ikke sagt at disse skal behandles likt.

– Aksjer og kryptovaluta er to forskjellige investeringer. Aksjer har for eksempel en oppjusteringsfaktor som resulterer i en høyere skatt. Til tross for at begge går under definisjonen kapitalobjekt så er det særskilte skatteregler, forteller Anders Torkildsen Nytrøen i Skatteetaten.

HJELP: Anders Torkildsen Nytrøen i Skatteetaten sier at det finnes flere verktøy som hjelper en å dokumentere kjøp og salg av kryptovaluta. Foto: Skatteetaten

– Har dere satt dere nok inn i teknologien?

– Vi er godt kjent med blokkjede-teknologien. Fokuset er i hovedsak på de skattemessige konsekvensene, og der har vi allerede avgitt uttalelser på hvordan dette skal behandles.

Nytrøen sier at det jobbes med å forenkle og tilpasse innrapporteringen.

– Vi tror at de fleste vil kunne få til dette, men vi ser at det kan være utfordrende ettersom det er nytt.