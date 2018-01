Investeringsøkonom om bitcoin-bobla: – Det kan bli stygt

– De har jo sprukket litt allerede. Dersom det kommer reguleringer, slik det ligger an til nå, ser det dessverre ut til at kryptovalutaene vil falle videre, sier investeringsøkonom Tom Hauglund til NRK.

– Kan bli stygt

I dag finnes over 1400 forskjellige kryptovalutaer, altså digitale penger som ikke er tilknyttet noen sentralbank eller statlig myndighet.

Bitcoin er en valuta på internett. Foto: JON DALSNES STORSÆTER / NRK

Ingen vet hvor mange nordmenn som har investert i kryptovalutaer, men Nordnet har om lag 1500 norske kunder som handler i bitcoin. I snitt er disse kundene inne med 35.000 kroner – med en veldig høy risiko, ifølge Hauglund.

– Jeg tør ikke å spå hva bitcoin kan falle til. Men hvis myndighetene nå går inn og regulerer handelen, vil tilgangen til bitcoin og andre kryptovalutaer falle vesentlig. Hva som da vil være en potensiell bunn, er vanskelig å si, men jeg frykter at det kan bli stygt, sier han.

På eget initiativ

På spørsmål om hvorfor Nordnet selger handel i kryptovalutaer, til tross for at Hauglund advarer mot dette, svarer investeringsøkonomen slik:

– Dette er et produkt vi tilbyr til kundene fordi etterspørselen er såpass stor. Kunder som ønsker å handle disse produktene, må ta en test hvor de krysser av for at de er innforstått med risikoen. Dette er ikke noe vi anbefaler kundene å gjøre – dette er noe de må gjøre på eget initiativ.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet tror kryptovalutaene vil fortsette å falle i pris. Foto: GUNHILD HJERMUNDRUD / NRK

Kundene som handler i kryptovalutaer er andre typer kunder enn de som kjøper aksjefond i Nordnet.

– Det er spekulanter som gjerne vil ha et alternativ til gambling og kasino, sier Hauglund.

Flere land varsler reguleringer

Israel har også varslet at de vil forby handel i kryptovaluta inntil en lovlig regulering er på plass. Foto: JACK GUEZ / AFP

Den siste måneden er Bitcoin-verdien nærmest halvert, etter nyhetene om at flere land innfører reguleringer.

Sør-Korea innfører et nytt system hvor handelen blir registrert med navn og mulig å spore. Frankrike og Tyskland vil foreslå reguleringer på G20-møtet i mars.

– Vi har samme bekymringer og deler målet om å regulere bitcoin, sa Frankrikes finansminister, Bruno Le Maire, på en felles pressekonferanse med sin tyske kollega Peter Altmaier forrige uke.

– Høyere risiko i andre markeder

Gründer og leder av Norges Bitcoinforening, Stephan Nilsson, fnyser av alle finansekspertene som nå spår kollaps i kryptovalutamarkedet.

Leder og gründer av Norges Bitcoin- og Blockchainforening er ikke bekymret over verdifallet nå. - Etter slike korreksjoner øker verdien langt mer enn fallet, tror han. Foto: privat

Han mener det er større bobler og høyere risiko i de mettede aksje- og boligmarkedene.

– Bitcoin er ni år gammelt, og helt siden vi startet har vi sett en ganske reell oppgang. Det går opp 100 eller 200 prosent, og får deretter en korreksjon på 30 til 50 prosent. Etter en nedgang ser vi at kursen fortsetter å gå ytterligere opp, sier Nilsson.

– I dag kjenner bare en promille av verdens befolkning til bitcoin og kryptovalutaer, så vi har et enormt marked foran oss, legger han til.

Må være forsiktig

Nilsson mener likevel at man ikke bør gå inn med penger man ikke har råd til å tape.

– Man skal vite hva man gjør og være forsiktig, slik som i alle andre investeringer man gjør, sier han.