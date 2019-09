– Målet er å videreføre den søramerikanske tradisjonen med å bruke alpakkaer til kjøttproduksjon, sier alpakkaoppdretter Kolstad fra Fredrikstad.

Sammen med Anne Line Nubberud fra Sigdal, har de landets største alpakkafarmer i antall dyr.

– Vi er godt i gang med byggingen av et gårdsslakteri for alpakka og lama som skal stå ferdig ved årsskifte, forklarer Kolstad.

Det finnes allerede slakterier for lama i Norge, blant annet i Bjugn i Trøndelag.

Bærekraftig bruk av ressurser

Det finnes noen tusen alpakkaer i Norge. Disse avles frem for at fiberen deres skal kunne brukes til ulik produksjon. Derimot er det ikke alle alpakkaer som egner seg for slike bruksområder.

– En del av hannene som blir født har kanskje ikke gode nok kvaliteter eller er ikke bedre enn de avlshingstene vi allerede har, forteller Kolstad.

På alpakkafarmen i Sigdal i Buskerud, holder bonde Anne Line Nubberud til. Foto: Tina Brock / NRK

Hun poengterer at i stedet for å fylle opp jordene med dyr som ikke kan brukes til videre avl, har de gjort gårdene bærekraftige ved å utnytte ressursene maksimalt.

– Dyrene blir brukt til det de opprinnelig blir brukt til i Sør-Amerika, altså både til fiber- og kjøttproduksjon.

Kolstad understreker også at et gårdsslakteri gjør slaktingen mer human.

– Når dyrene blir slaktet på gården unngår de å bli stresset, slik de normalt gjør hvis de blir kjørt vekk.

– Da blir også kjøttet best mulig, legger hun til.

– Ville nok ha prøvd det

Mesterkokk og kjøkkensjef på restaurant Vaaghals i Oslo, Christer Rødseth, har aldri tenkt tanken på å bruke alpakkakjøtt i sin matlaging.

Kjendiskokk og kjøkkensjef Christer Rødseth, har aldri tenkt på at man kan spise alpakkakjøtt. Likevel er han nysgjerrig på å prøve det. Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

– Umiddelbart synes jeg det er litt rart, sier Rødseth, som opprinnelig er fra Aurskog hvor det også er en alpakkafarm.

– Hver gang jeg går forbi dyrene når de står på beite, synes jeg de ser så koselige ut.

– Jeg er jo samtidig en nysgjerrig fyr, så jeg ville nok ha prøvd det. Om det hadde blitt et alternativ på menyen min med det første, det vet jeg derimot ikke.

Han legger til at det er bra å slakte dyrene på gården.

– Vi kan smake det på kjøttet dersom dyret har vært stresset før slakt, så gårdsslakteri er et godt alternativ, sier Rødseth.

Delte meninger

Kompisene Emmanuel Pettersen (f.v.) og Fredrik Stulen har delte meninger om å spise alpakkakjøtt. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Folk på gata i Drammen har delte meninger om alpakkakjøtt.

– Jeg kunne gjerne prøvd det en gang, men jeg ville ikke spist det hver dag, sier Fredrik Stulen.

– Jeg liker ikke vilt engang, så jeg kunne ikke tenkt meg å spise en alpakka, sier kameraten Emmanuel Pettersen.

Eksklusivt og dyrt kjøtt

Etterspørselen blant folk passer sannsynligvis også til tilbudet. Med få tilgjengelige alpakkaer, blir kjøttet nemlig svært eksklusivt og kostbart.

– I utgangspunktet er det på de litt finere restaurantene man i første omgang vil finne alpakkakjøtt, sier Kolstad.

Hun understreker at en restaurant i Halden allerede serverer alpakkakjøtt.

– Vi har også vært i kontakt med andre restauranter som har vist stor interesse.