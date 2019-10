TV-pastor fnyser av «klimahysteriet» for snart kommer Jesus tilbake

Det er tydelig at de ikke skjønner, hva jeg skriver på Facebook. Selvfølgelig er jeg for at vi tar vare på naturen. Og selvfølgelig er jeg for, å begrense forurensing. Det jeg angriper er dette klimahysteriet. At Norge skal fase ut 240.000 arbeidsplasser i Olje Industrien. At vi skal ha kjøttskam, flyskam og bil skam. Norge gror jo ned, det vi trenger er jo flere beite dyr. Så dette klima hysteriet er ikke noe med konspirasjons teorier. Og det blir for dumt, at folk tror at hva Norge gjør betyr noe i den store sammenhengen. At Norge skal fase ut olja si, betyr jo bare at Russland, Iran og Saudi Arabia, vil fryde seg. Det blir jo rett og slett for dumt, at en skal redde klima, ved, å slutte å spise kjøtt. Mitt angrep er at disse fanatikerne bruker små barn, som de forteller at verden går under om 12 år. Stakkars barn, som skal bli frarøvet sin barndom, igjennom dette hysteriet. Når biskopen kaller meg en falsk profet, må han gjerne gjøre det. Selv har jeg aldri kalt meg selv en profet. Jeg bare reflekterer over hysteriet og ber folk å komme til sunn fornuft.