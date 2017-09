Biskop fjerner kjøtt fra menyen i bispedømmet

Anmeldt etter påkjørsel i gangfelt

Politiet har anmeldt bilføreren som kjørte på en fotgjenger på fylkesvei 109. Den påkjørte er en jente i tenårene, som nå opereres for skader i magen og ben. Påkjørselen skjedde i et gangfelt på et oversiktlig sted sier politiet, som har beslaglagt bilførerens førerkort.