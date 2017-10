– Jeg synes det blir et trist samfunn hvis ingen skal få lov til å prøve seg.

Det sier statsviter og førsteamanuensis Hermann Smith-Sivertsen ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Hermann Smith-Sivertsen fikk mange reaksjoner på Facebook-innlegget han delte. Mange kvinner var negative til at han kunne videreformidle slike tanker. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Onsdag delte han et innlegg på sin Facebook-profil. Innlegget er skrevet av en kvinne, og hun skriver blant annet følgende:

«Vi må jo også kunne tåle at noen i verden – det være seg kvinner eller menn, prøver ut seksualiteten sin, tester ut spenning, nærmer seg oss på måter som vi kanskje ikke liker.»

Men hvor går egentlig grensene før enkelte havner i kategorien overgriper.

– Jeg delte innlegget for å vise at folk må kunne prøve seg på det andre kjønn og gjøre feil, uten at det nødvendigvis skal bli en kjempeskandale hver gang, sier Smith-Sivertsen.

Foto: Skjermdump Facebook

Reaksjonene på Facebook-posten har ikke latt vente på seg. Foto: Skjermdump Facebook

Deler historier

Emneknaggen «MeToo» har rast på sosiale medier. Folk, i første rekke kvinner, deler sine historier og erfaringer om voldtekt, overgrep og seksuell trakassering.

Kampanjen startet etter at filmguruen Harvey Weinstein ble anklaget for å ha begått seksuelle overgrep i flere tiår.

Åpenheten skal vise at mange er rammet, og ifølge Dixi ressurssenter hjelper kampanjen overgrepsutsatte til å føle at de ikke er alene.

#METOO: Flere millioner mennesker har delt sine overgrepshistorier ved å bruke emneknaggen «metoo» på sosiale medier.

Vanskelig grenseland

Familiefaren Smith-Sivertsen mener det kan være vanskelig å vite hvor grensene går. Er du uerfaren seksuelt, kan du fort tråkke over den andres grenser, men det må likevel være greit å prøve seg.

– Hvis du er 19 år og prøver å innlede et forhold, risikerer du å gjøre noen klossete tilnærminger, som ikke oppfattes som ønskelig fra den andre, sier Smith-Sivertsen.

Han understreker at dette ikke er en bagatellisering av overgrep.

– Vi må slå hardt ned på alvorlige overgrep, men klossete forsøk og avvisninger når folk prøver å innlede et forhold, må vi leve med.

Vi opplever situasjoner ulikt

Sexolog Siv Gamnes mener MeToo-kampanjen i hovedsak er positiv. Likevel tror hun enkelte går inn i en offerrolle de ikke har godt av.

Hun får ofte besøk av overgrepsutsatte, men også folk som er usikre på om de har blitt utsatt for et overgrep.

Sexolog Siv Gamnes driver sin egen privatpraksis i Oslo. Foto: Petter Sommer / NRK

– De sitter helt klart med en opplevelse av at noe galt har skjedd. Spørsmålet blir hvor galt var egentlig det de opplevde. Er det faktisk et overgrep og har de dermed blitt et offer, eller er opplevelsen mer i en «shit happens»-kategori. Det er veldig forskjellig fra person til person hvordan de definerer slike episoder, sier Gamnes.

– Er et klapp på rumpa når du er på byen innafor?

– For noen er det greit, mens for andre blir det helt feil. Det er det store problemet.