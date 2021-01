I kveld er det klart for tredje delfinale av årets MGP-eventyr. Førre laurdag var det artisten RayLee som sikra seg billett til den store finalen i februar.

Big Daddy Karsten er ein av kveldens fire artistar, og skal opptre med songen «Smile».

Han er ein open homofil rappar, og håpar å gå i bresjen for å ta eit oppgjer med rappmiljøet. Han opplever at det sit langt inne for mange å komma ut som til dømes skeive, bifile eller panfile.

– Homofob sjanger

Rapparen trur mange er redde for å bli plassert i ein bås, og for å bli sett annleis på.

Vendepunktet for han kom då han ikkje lenger ville leva på akkord med seg sjølv fordi han var redd for kva lyttarar eller andre skulle meina.

– Det som er trist er at nokre dører har jo lukka seg for meg, men det er jo endå fleire som har opna seg. Jo fleire som hadde tort å stå fram som homofile rapparar, jo mindre ville dei båsane bety.

No nyt han tilværet sitt, fortel han.

– Rap som sjanger har jo vore rimeleg homofob sidan tidenes morgon. Det som blir sett på som feminint blir også sett på som svakt. Det som folk ikkje skjønar er at hetero eller homo ikkje definerer det som er feminint eller maskuling. Ein bør nok redefinera kva det vil seia å vera maskulin og feminin.

Han skal opptre med låten «Smile» i kveld, og skal rappa. Han opplever at MGP-låten hans har blitt godt mottatt, så langt.

Delfinalen går for seg i H3-arena på Fornebu i Bærum.

OPPTRER: Kveldens fire artistar. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Her er resten av artistane som skal opptre i kveld:

Dinaye, eller Dina Matheussen, med låten «Own Yourself». 17-åringen frå Asker starta karrieren sin som dansar. Ho byrja å synga som 12-åring, og var i 2016 med i MGPjr.

Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen (20) med låten «Witch Woods». Ho har også vore med på MGPjr, og har etter dette sleppt fleire singlar.

Ole Hartz (24) med låten «Vi er Norge». Han er frå Geithus i Modum, og har drive med musikk sidan han var seks år. Han er ein platesignert artist, med ein veksande fanbase i Noreg og Sverige.

Les meir om alle artistane her.