Kunst­samleren Erling Neby var investoren og hifi-gründeren som ble styrtrik. Han brukte pengene sine til å bygge opp en spektakulær kunst­samling med såkalt konkret kunst.

Den konkrete kunsten hadde sin store blomstring på 1960-tallet i USA og i Europa. Form­språket er preget av klare farger og enkle geometriske former.

Som forretnings­mann tilbrakte Erling Neby mye tid i Paris på 1970-tallet. Det var her han forelsket seg fullstendig i den geometriske abstraksjonen.

KUNSTSAMLER: Erling Neby tjente gode penger på import av Tivoli-radioer og har brukt mye av formuen på å samle konkret kunst. Nå stilles samlingen hans ut i Bergen. Foto: Petter Neby

Neby samlet kunst lenge før han ble rik. I et intervju innrømmer han at han også i trange økonomiske tider kunne la liden­skapen løpe av med seg.

Mens han var i Paris, satt kona hans hjemme og frøs fordi han hadde kjøpt kunst istedenfor å betale oljefyr­regningen.

I utstillingen «Kvadratets hjerte» på Kode-museet kan vi gjøre oss kjent med resultatet av denne «dannede galskapen», som Neby selv kaller sin samle­mani.

Utstillingen begynner allerede i resepsjonsområdet i første etasje der Lars Gunnar Nordströms gule monumentalskulptur «Sekvens» (1965–1990) i stål troner.

Konkret kunst Foto: Wikimedia, Public Domain Ekspander/minimer faktaboks Konkret kunst eller konkretisme handler om å rendyrke maleriets eller skulpturens egne plastiske virkemidler. Verket skulle ikke peke utover seg selv, men utelukkende fokusere på samspillet mellom linjer, former og farger

I motsetning til den naturlyriske abstraksjonen som dominerte her hjemme, ønsket de å unngå naturassosiasjoner i bildene.

Man dyrket flaten og forsøkte å unngå at det oppsto en opplevelse av rom i maleriet.

Konkretismen verken abstraherer eller etterlikner, men bygger på geometriske former.

Begrepet ble lansert av Theo Van Doesburg i 1930 i hans 'Manifest sur L'art concret' (se bildet), men konkretismen hadde sin største blomstring i Europa og USA på 1960-tallet.

Dypt forankret i dette prosjektet var drømmen om en demokratisering av kunsten. De ville skape et universelt plastisk språk som alle kunne forstå, og som kunne forene mennesker på tvers av landegrenser, som et slags kunstens esperanto.

Kjente og ukjente navn

Utstillingen på Stenersen­museet i Bergen viser en utrolig konsekvent og konsentrert samling. Den byr på snaue 100 verk.

Her vises det kunst fra både store navn som Josef Albers, Victor Vasarely og Ellsworth Kelly, og mindre kjente, men viktige skikkelser som Auguste Herbin, Carmen Herrera og Burgoyne Diller.

«Island» (2020) av Carmen Herrera. Hun var 105 år da hun malte dette kraftfulle maleriet.

Et lite, eksklusivt utvalg norske kunstnere er også kommet med. Vi finner blant andre Gunnar S. Gundersen, Aase Texmon Rygh, Bjørn Ransve og Olav Christopher Jensen.

Fargenes påvirkning

Josef Albers har fått en sentral plass i utstillingens første sal, med flere av sine berømte verk i serien «Hyllest til kvadratet».

Albers' prosjekt handlet om å utforske fargenes ulike virkninger i møte med hverandre.

Hva gjør for eksempel det grønne med opplevelsen av gul­fargen? Og hvordan endrer en farge opplevelsen av en form?

Josef Albers: Homage to the Square: Gay (1956). Josef Albers: Homage to the Square: Grisaille and Ground (1961).

Josef Albers var ikke bare opptatt av farge, men også av lys. Som ung student så han Edvard Munchs «Solen» i en utstilling med forarbeider til aula­dekorasjonene i Berlin i 1913.

Denne vitale eksplosjonen av lys og farge gjorde visstnok et sterkt og uutslettelig inntrykk på ham. Han har selv beskrevet det som sin største kunst­opplevelse.

Selv om det ikke finnes spor av natur­referanser i Albers' konkretisme, synes jeg det er mulig å se denne fascinasjonen og arven i måten han lar fargene stråle ut fra et sentrum i sine bilder.

Det matematiske og organiske

Et høydepunkt i utstillingen er tre små möbius­skulpturer av Aase Texmon Rygh. Her møtes det matematiske og det organiske.

I de siste tretti årene av sitt liv utforsket hun möbius­båndet, som er et bånd som vrir seg rundt seg selv og skaper en form uten tydelig begynnelse eller slutt, og uten innside og utside.

«Jeg er ikke den norske modernismens mor, jeg er den europeiske skulpturens datter», sa kunstneren Aase Texmon Rygh. På 80-tallet oppdaget hun möbius-prinsippet, inspirert av matematikeren August Ferdinand Möbius. Foto: Dag Fosse

I disse skulpturene utforsker Texmon Rygh det dynamiske, stabile og uendelige. Jeg blir stående en lang stund og se på de snodde formene og den grove, ujevne overflaten, som gir uttrykket et levende preg.

Her fletter hun på en dyktig måte sammen det matematiske og det organiske.

En herlig tittel

«I kvadratets hjerte» heter utstillingen. Jeg synes dette er en så vidunderlig og paradoksal tittel. Den kombinerer kjølig stringens med sterk liden­skap, som ligger bakenfor Nebys samler­virksomhet gjennom femti engasjerte år.

Etter å ha ruslet litt rundt i den omfattende utstillingen tenker jeg på hvor vidunderlig det er å kunne hengi seg til rene former og farger i en tid som denne, når nyhets­bildet er bekmørkt.

Det er en hvile for tanken og for øyet med klare former og farger. Jeg blir stående foran et blått verk av Gunnar S. Gundersen og tenker på hvordan mennesket etter krigen flyktet fra den bestialske virkeligheten inn i nonfigurativ kunst.

Gunnar S. Gundersen, «Uten tittel», 1961. Foto: Gunnar S. Gundersen / BONO

Men det som til å begynne med er en hvile, blir også etter en stund litt anstrengende.

Konkretismen er ganske hard og stringent, så det føles godt å finne mykere og mer sanselige verk i utstillingen, som de kinetiske bildene til den venezuelanske kunstneren Carlos Cruz Diez.

I ett verk stiger buede former frem fra et intrikat nettverk av linjer, i et annet bilde er det rektangler som gradvis kommer til syne gjennom det nesten tekstil­aktige linje­spillet.

Carlos Cruz-Díez, «Physichromie nr. 289», 1965. Carlos Cruz-Díez, «Physichromie nr. 168», 1965.

Ingen tematisk utfyllende utstilling

Den som går til denne utstillingen og forventer en uttømmende kunst­historisk presentasjon av konkretismen i Vesten, vil nok bli skuffet.

Som Kode selv klokt understreker: Dette er ingen tematisk museum­sutstilling, men en presentasjon av en privat samling som er basert på samlerens subjektive utvelgelse.

Olle Bærtling jobber med heftige diagonaler og skaper disse karakteristiske krystallinske formene. Helheten oppløses litt ved det inkonsekvente i at konturlinjen som dominerer de andre formene, slukes av der formen blir svart. Foto: Dag Fosse / Kode

Rent faglig har selvfølgelig utstillingen slik sett sine hull og mangler. Likevel må jeg si at jeg er ganske imponert over hva samlingen faktisk har å by på.

Neby, som ikke har noen kunst­faglig bakgrunn og som aldri har brukt kunst­konsulenter, viser virkelig at han har et blikk og en utvilsom teft for kvalitet.

Og om vi ikke får noen fullstendig oversikt, gir utstillingen oss helt klart et ganske godt inntrykk av denne meget interessante modernistiske strømningen.

NRK anmelder Foto: Dag Fosse / Kode Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Kvadratets hjerte. Verk fra Erling Nebys samling»

«Kvadratets hjerte. Verk fra Erling Nebys samling» Kurator: Karin Hellansjø og Frode Sandvik.

Karin Hellansjø og Frode Sandvik. Museum: Kode (Stenersen), Bergen

Kode (Stenersen), Bergen Tidsrom: 6.10.23–25.2.24

6.10.23–25.2.24 Estimert tid: 45–60 minutter