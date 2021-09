Hvorfor får Støre en vanskeligere jobb uten SV i regjering?

Med en flertallsregjering hadde Støre og Arbeiderpartiet kunnet forhandle ferdig politikken i regjeringen, og ikke være avhengig av å forhandle med partier i Stortinget.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har i hele valgkampen gjentatt at en flertallsregjering er hans og partiets mål, fordi det gir langt større muligheter til langsiktig og stabil styring.

Når Støre gjennom samtaler og sonderinger ikke har klart å samle alle de tre partiene bak et flertall, er det et betydelig politisk nederlag, som gir hans regjeringsprosjekt en meget krevende start.

En mindretallsregjering mellom Ap og Sp var i utgangspunktet en lite ønsket regjering for Støre, fordi den skaper usikkerhet om regjeringens plassering på venstresiden i politikken.

En flertallsregjering har vært et viktig politisk mål for Støre i hans arbeid for å gjenreise et kriserammet Arbeiderparti.

Det er liten tvil om at SVs krav om å redusere oljeleting var det aller vanskeligste punktet mellom de tre partiene, skriver Magnus Takvam. Foto: Lise Åserud / NTB

Hva er den korte begrunnelsen for at SV trekker seg

Partiet har ikke fått gjennomslag i partiets to viktigste prioriteringer – nemlig klima/miljø/olje-politikk – og i fordelingspolitikken som handler om å redusere ulikhet i samfunnet.

Det er liten tvil om at SVs krav om å redusere oljeleting var det aller vanskeligste punktet mellom de tre partiene.

Når nyheten i formiddag ble kjent, er det ikke overraskende at bruddet kom nettopp på dette punktet. Detaljene i «tilbudet» fra Ap og Sp er ikke kjent, men begge partier hadde på forhånd gjort det klart at de ikke ville legge om oljepolitikken.

I tillegg har særlig Senterpartiet gjort kampen mot økt CO₂-avgift som en av sine aller viktigste saker, og det er liten tvil om at ulike syn på miljøavgifter var en viktig årsak til bruddet.

SV i allianse med Rødt og MDG vil presse den nye regjeringen på både miljø og klima og fordelingspolitikk, skriver Magnus Takvam Foto: Lise Åserud / NTB

Hvordan vil dette påvirke norsk politikk?

Det politisk viktige i det nye regjeringsprosjektet er at de velgerne som samlet seg om klassiske venstresidepartier som SV, Rødt – og miljøpartier som MDG – ikke er representert i regjeringen.

Effekten av dette er at SV i allianse med disse partiene vil presse den nye regjeringen på både miljø og klima og fordelingspolitikk.

På forhånd sa Audun Lysbakken at for SV ville partiet hatt en god posisjon både utenfor og i regjering – fordi partiet er vippeparti – særlig i forhandlinger om statsbudsjett i årene som kommer.

Støre vil på denne måten måtte håndtere to ulike opposisjoner, nemlig den fra Høyre og den fra venstresiden i Stortinget.

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiets regjeringsmakt nå kommer med en betydelig bismak.