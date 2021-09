Senterparti-topp: – Det er beklagelig

– Senterpartiet var beredt til å gå fra sonderinger til forhandlinger med både SV og Arbeiderpartiet.

Det sier arbeidspolitisk talsperson i Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen til NRK.

Dermed lå det an til at partiene kunne ta samtalene et steg videre, og begynne å forhandle. Så valgte SV å bryte

– Det er beklagelig at SV har kommet til den konklusjonen, sier Lundteigen til NRK, og understreker at han har vært usikker på resultatet av sonderingene.

Nå understreker han at bruddet med SV ikke er en garanti for en mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Hva som skjer videre det må vi drøfte, sier Lundteigen.

– Kan det være aktuelt å ikke gå i regjering i det hele tatt?

– Det er en av tingene vi må drøfte.

Skuff, skuff og mer skuff

Senterpartiets parlamentariske nestleder Kjersti Toppe forteller til NRK at hun hadde ønske om et annet utfall

– Jeg hadde et sterkt håp om at vi skulle få til en flertallsregjering med Sv. Jeg er veldig skuffet over at sonderingene ikke har ført frem og at Sv sier det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering nå.

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Kjersti Toppe, håpet på en trepartiregjering – og med det en rødgrønn flertallsregjering. Foto: Leif Rune Løland / NRK

På dagens pressekonferanse uttrykket SV-leder Audun Lysbakken at partiet er svært skuffet over utfallet av sonderingene.

Også SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken er misfornøyd:

– Svært skuffende at vi ikke får en rødgrønn regjering som går til kamp mot klimakrisen og de økende ulikhetene i denne omgang. Vi har større mulighet til å få gjennomslag i Stortinget enn å delta på de premissene som ble avklart, sier Haltbrekken til NRK.

Han forteller at partiet nå vi l jobbe for gjennomslag for store utslippskutt og reduserte forskjeller gjennom Stortinget – utenfor regjering.

«Skuffet» er også ordet som Kari Elisabeth Kaski velger seg. Hun er finanspolitisk talsperson i SV.

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget. Også hun er «skuffet» over utfallet – men mener partiet ikke fikk til nok enighet om SVs viktigste kjernesaker: ulikhet og klima.

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke blir forhandlinger for en rødgrønn regjering i denne omgang, sier Kaski til NRK.

Går i opposisjon «uten binding»

– Når det ikke er mulig å få enighet som går langt nok og gir et reelt skifte, da er det dessverre ikke grunnlag for forhandlinger, utdyper hun.

– Når vi nå går i opposisjon og uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen er vi klare til å forhandle budsjett for å få gjennomslag for klima og forskjeller, sier Kaski.

En blid Jonas Gahr Støre tilbake på kontoret etter midnatt mandag 13. september. Han var Norges nye statsminister, og feiret med sjokoladen "Gullbrød". Onsdag røk "gulldrømmen" om en rødgrønn flertallsregjering. Foto: Camilla Heiervang / NRK

Også Bjørn Jocobsen er fylkesleder i Møre og Romsdal SV. Han mener det var riktig å bryte sonderingene.

– Vi kan ikke krype inn i regjering. Vi må få noe igjen for dette, både på miljø og på fordeling av ressursene i Norge. Vi mister ikke innflytelse ved å gå i opposisjon, sier han til NRK.

Han mener det kan være risikabelt for Arbeiderpartiet å samarbeide til høyre:

– Må Jonas gå til Høyre og Frp da vil antagelig Arbeiderpartiet minimeres og vi vil vokse, mener Jacobsen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til NRK at partiet inviterer SV til en «felles front» på venstresiden i Stortinget.

– Jeg vil advare Støre og Vedum mot å kjøre slalåm i Stortinget ved å samarbeide med høyresida i viktige saker. Det vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte.

– Husk at dette var venstresidens valg - tyngdepunktet ligger til venstre for Senterpartiet, ikke til høyre for dem, sier Moxnes til NRK.

Han mener at «det siste landet trenger er en regjering som viderefører Høyres politikk for økte forskjeller og slår ring rundt forlik for profitt i velferden, skattekutt til de rike og en tafatt klimapolitikk».

Advarer om en grå regjering

Venstre-leder Guri Melby frykter avgjørelsen vil få negative følger for klimasaken.

– Det er et veldig dårlig varsel for klima og miljø at Ap og Sp ikke vil gi SV gjennomslag for den viktigste saken i vår tid. Hver for seg har de to partiene en slapp klima og miljøpolitikk, og nå slår de seg sammen, sier Melby til NRK.

Venstreleder Guri Melby mener dagens brudd er et mageplask for SV. Foto: Eivind Molde / NRK

– Norge ender nå opp med en grå regjering som kan søke flertall med H og eller Frp. Det er også et mageplask for SV og partiene som søkte dette samarbeidet.

Melby har tidligere vært kritisk til olje-ultimatumet fra MDG til den rødgrønne regjeringen. Under valgkampen mente hun at Venstre var det eneste partiet som kunne sikre at det ble et «grønt» parti i regjering.

Påtroppende stortingspolitiker for MDG Rasmus Hansson mener mindretallsregjeringen vil møte press om grønnere politikk fra Stortinget.

– En mindretallsregjering betyr at Stortinget får mer innflytelse. Det kommer vi til å utnytte ved å kjempe hver dag for en grønn omstilling av norsk økonomi, til det beste for barna, naturen, klimaet og dyra, skriver Hansson i en e-post til NRK.

Sp-politiker: – Kan bli svært bra

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad understreker at en Senterparti- og Ap-basert regjering har vært både hans eget og partiets førstevalg.

– Vi har likevel prioritert gjennomslag for sakene og var klar for å gå videre i forhandlinger om en flertallsregjering, sier han til NRK.

Geir Pollestad (Sp) ser ikke særlig mørkt på dagens nyhet: en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det han selv har ønsket seg. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Pollestad tror ikke bruddet i sonderingene vil få negative følger for politikken de neste fire årene.

– Tror en Sp/Ap basert regjering kan bli svært bra i godt samarbeid med SV på Stortinget, skriver han i en SMS til NRK.

Både klima og omfordeling har blitt nevnt som politiske «kranglepunkter» blant de tre rødgrønne. Energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, ønsker ikke å kommentere utfallet. Han viser til partileder Jonas Gahr Støre:

– Jeg hadde håpet på et annet utfall, sa Støre da han møtte pressen etter nyheten om bruddet ble kjent.

Fra fem til to: Nå er det bare de to herrene med slips som er igjen i sonderingene om nytt regjeringssamarbeid. Onsdag ble det kjent at SV ikke vil forhandle om regjeringsgrunnlag med Ap og Sp. Foto: NRK

Snipp snapp snute – ikke alt håp ute?

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Kjersti Toppe, har likevel ikke gitt opp håpet om en flertallsregjering ennå:

– Jeg merker meg at Lysbakken ikke stenger døren for regjeringsdeltakelse på sikt, og det er jo positivt. Uansett kommer ikke en ny regjering utenom SV på Stortinget. I mange saker er Senterpartiet avhengig av SV for å få til endringer, sier Toppe til NRK.