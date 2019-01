Den nederlandske unggutten Boyan Slat sitt prosjekt «The Ocean Cleanup» skulle samle plastsøppel i havet mellom San Francisco og Hawaii, men allerede etter tre måneder er prosjektet i trøbbel.

Boyan Slat er mannen bak «The Ocean Cleanup» Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Nå må den U-formede lensa slepes til land etter at en bit på 18 meter brakk av.

Selve lensa er 600 meter lang. Ideen var at den, og en flåte av andre tilsvarende U-formede lenser, skulle utnytte havstrømmene til å samle plastsøppelet som ligger i havet.

Slik virker Ocean Cleanup Du trenger javascript for å se video.

Enorme mengder plast

Hvert minutt havner 15 tonn plast i verdenshavene, mye av det samles i havstrømmer.

200 mil ute i Stillehavet mellom San Francisco og Hawaii ligger det som kalles «The Great Pacific Garbage Patch». Beregninger sier det i denne havstrømmen er samlet 80 000 tonn plastsøppel.

Målet til The Ocean Cleanup er å samle halvparten av det søppelet i løpet av fem år.

I desember 2017 fortalte Boyan Slat NRK om prosjektet og hvorfor det er viktig å samle inn havplasten.

– Bevisstgjøring og holdningsendringer er ikke nok. Det tar 50–100 år å endre vanene til folk. Så lang tid har vi ikke. Da har mer plast blitt til mikroplast og umulig å samle inn. Hvis vi vil rydde opp, så er tida nå, sa Slat til NRK den gangen.

Gir ikke opp

The Ocean Cleanup project har ikke svart NRKs henvendelser i dag, men skriver på sine nettsider at materialtretthet og lokale belastninger er årsaken til at deler av utstyret har gått i stykker. De understreker samtidig at de var forberedt på problemer og at de fortsatt tror oppsamlingsutstyret vil være i bruk i 2019.

– Vi vil bruke de nærmeste ukene og månedene til å gjøre de nødvendige oppgraderingene og forbedringene, sier de.