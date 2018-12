– Altfor mange dør, men dette er et lyspunkt i et ellers dystert bilde. Det går riktig vei.

Det sier Martin Blindheim, som er ansvarlig for den nasjonale overdosestrategien i Helsedirektoratet.

LYSPUNKT: - Vi er på riktig vei. Det sier ansvarlig for nasjonal overdosestrategi i Helsedirektoratet Martin Blindheim

Tallene som Folkehelseinstituttet la fram i dag viser en nedgang fra 284 dødsfall i 2016 til 247 i 2017.

I Oslo mistet 43 mennesker livet i narkotikautløste dødsfall i fjor. Det er det laveste tallet på 10 år i hovedstaden.

Mindre heroin

– I 2017 opplevde man en periode med dårligere tilgang på heroin i Oslo, en slags "herointørke". Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Linn Gjersing. Intervjuer med tunge rusavhengige i Bergen viser også at færre oppgir å ha brukt heroin der. Mye kan tyde på at det er mindre heroin i markedet og at dårligere tilgang kan være en årsak til at færre dør. Men vi ser også en sammenheng med nedgang i de byene vi har best tilgang på nalokson motgift, sier hun.

Nalokson redder liv

Nalokson nesespray er motgift mot opiater som for eksempel heroin, morfin og fentanyl. Motgiften er enkel i bruk og deles nå ut i 30 norske byer. Rusavhengige læres opp til å bruke den for å redde hverandre fra overdosedøden.

– Utdeling av nalokson motgift er en viktig del av overdosestrategien, sier Martin Blindheim.

Han trekker også fram Switch-kampanjen, som påvirker rusavhengige til å finne andre måter å ruse seg på enn ved å injisere stoffene med sprøyte. – Det er mindre farlig å røyke heroin enn å sette et skudd, men sprøytekulturen står sterkt.

Nye behandlingsmåter

Ved Akershus Universitetssykehus forskes det også på en ny type behandling for rusavhengige. Stoffet naltrekson kan kalles storebroren til nalokson. Naltrekson sprøytes inn i kroppen til pasientene og gjør dem immune mot opiater som heroin og morfin i en måned av gangen.

– Denne typen behandling bør komme inn som et tilbud for rusavhengige, sier Blindheim.

Mørke skyer i horisonten

Selv om tallene viser nedgang i år, er Blindheim bekymret for framtida.

– Internasjonalt ser vi en fentanylepidemi i USA. Fentanyl er et syntetisk opioid som er hundre ganger sterkere enn morfin. Den epidemien har også spredd seg til Canada, et land med velferdssystem og behandlingsopplegg som på mange måter likner vårt.

Og vi ser at det er stor produksjon av opium i rundt i verden, for eksempel i Afghanistan.

Flere dør av metadon

Ikke alt i rapporten fra Folkehelseinstituttet er like positivt.

FERSKE TALL: - Overdosedødstallene for Oslo er de laveste på 10 år, sier seniorforsker Linn Gjersing ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Vi ser en oppgang i dødsfall på grunn av stoffer som metadon og såkalte buprenorfiner, sier Gjersing i Folkehelseinstituttet. Men – vi vet ennå ikke om det er en trend.

Metadon og buprenorfiner er erstatninger for opiater og brukes i legemiddelassistert behandling (LAR) av rusavhengige. I feil doser er også de farlige rusmidler.

–Det er også bekymringsfullt, mener Martin Blindheim. Vi vet ikke om det er lekkasje fra LAR-ordningen eller illegal metadon som når markedet. Det gjør uansett at vi må ha strenge kontrollrutiner i LAR-ordningen, noe som oppleves urettferdig for mange av brukerne.

Nå jobber Blindheim og Helsedirektoratet med en ny overdosetrategi for 2019–2022.

– Vi mener det er klokt av Stortinget å satse på langsiktig og dynamisk tenking når det gjelder å forebygge narkotikautløste dødsfall, sier han.