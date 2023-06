Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks «Bitcoinbilen» tar et skråblikk på hva som skjer når en styrtrik Bitcoin-investor skal utvinne bitcoin på kirkegården i ei bygd i Lofoten.

Flere selskaper har valgt å etablere datasenter i Nord-Norge på grunn av lave strømpriser.

Filmen tar opp problemene som kan følge med datasentre og hvordan dette påvirker de små bygdene.

Ordfører Lena Arntzen i Hadsel håper filmen kan bidra til debatt.

Sunniva Birkeland Johansen håper filmen kan skape samtaler og diskusjoner.

Marianne Jakobsen håper filmen kan fungere som et trekkplaster for å få folk til å bo igjen i bygda.

Trygve Luktvasslimo håper publikum ler så mye at de sitter igjen med krampe i ansiktet.

De siste årene har flere og flere selskaper har valgt å etablere datasenter i Nord-Norge. Hovedsakelig på grunn av lave strømpriser.

I fjor ble det etablert et datasenter på Stokmarknes, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Blant annet mente naboene til anlegget at de slet med å sove om natten på grunn av støy, til tross for målinger som viste at støyen er under grenseverdiene.

Det endte med at formannskapet i kommunen vedtok å oppheve tillatelsen som kryptoanlegget hadde fått et par måneder tidligere.

Ifølge statsforvalteren var det imidlertid ikke hjemmel for vedtaket.

Denne historien er ikke så altfor langt unna den vi får se i Trygve Luktvasslimo nye komedie «Bitcoinbilen».

Lokalbefolkningen i bygda bruker pengene sine på helt meningsløse ting. Som for eksempel gullfolie til en 25 år gammel Corolla. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Bling og juggel

– Filmen er basert på et litt sånn desillusjonert utgangspunkt, hvor vi egentlig ikke har så mye vi skulle ha sagt over livene våre, sier Trygve Luktvasslimo.

I disse dager er filmskaperen på plass på «Festspillene i Nord-Norge» hvor den musikalske komedien med et skråblikk på samfunnet har verdenspremiere.

Store krefter utenfra invaderer den lille bygda Valberg i Lofoten. Den styrtrike Bitcoin-investoren «Rita fra Bodø» plasserer Bitcoin-gruva midt oppå kirkegården.

– Innbyggerne har latt seg betale, og så har de brukt opp pengene på helt meningsløse ting, sier Luktvasslimo.

TRAILER: Bitcoinbilen Du trenger javascript for å se video.

De har kjøpt bling og juggel. De har foliert sin 25 år gamle Toyota Corolla i gull.

– De lot seg betale i ren oppgitthet, men som en «fuck you» har de ikke brukt det på noe nyttig.

Luktvasslimo håper publikum ler så mye at de sitter igjen med krampe i ansiktet.

– Men etter krampene har roet seg ned, så håper jeg også at de sitter igjen med litt ettertanke om hva som er i ferd med å skje med de små plassene i landet vårt.

Bra å skape debatt

Ordfører Lena Arntzen i Hadsel kommune har ikke sett filmen ennå, men er positiv til at filmen tar opp problemene som kan følge med datasentre.

– Man trenger flere flater å spre informasjon på, og noen vil nok bli oppmerksomme på dette gjennom filmen.

– Alt som kan bidra til debatt om dette er bra.

NRK forklarer Hva er bitcoin? Bla videre Dette er bitcoin Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Bitcoin omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Baserer seg på blokkjede Nettverket er digitalt og desentralisert og baserer seg på blokkjedeteknologi. Enkelt forklart betyr det at du kan sende bitcoin direkte til en mottaker, uten behov for en bank. Plusser og minuser Tilhengere av kryptovaluta som bitcoin peker på fordeler som lave transaksjonsutgifter, tilgjengelighet og anonymitet. Kritikere peker at bitcoin benyttes i kriminell aktivitet, bruker mye strøm og også at kursen svinger veldig. Kilde: Store norske leksikon. Her har de likestilt digital valuta med den offisielle Forrige kort Neste kort

I fjor ble det satt opp datasenter i kommunen, og ikke lenge etter hadde befolkningen allerede sett seg lei av crypto.

– Den generelle holdninga her er at folk er sinte og vil ha det bort. Det står konteinere der og bråker og bruker mye strøm, som vi om noen år vil ha for lite av, sier Arntzen.

Også filmens hovedrolleinnehaver, Sunniva Birkeland Johansen håper filmen kan bidra til debatt.

– Jeg håper filmen kan skape noen samtaler og diskusjoner blant dem som har sett den, og at de også kan få seg en latter eller ti samtidig.

Sunniva Birkeland Johansen spiller Gloria i Bitcoinbilen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Håper det kan trekke folk til bygda

Den lokale valbergværingen Marianne Jakobsen har også kapret seg en rolle i filmen. Hun forteller at det ligger alvor bak den ellers komiske historien.

– Det kommer krefter og tar seg til rette i små bygder og folk blir revet med. Det er jo litt å tenke på.

Jakobsen sier det har blitt vanskeligere for folk å bli værende igjen i bygdene.

– Det er jo den nye tida. Det er en utvikling som har gått over år hvor bygdene blir utarmet.

Hun forteller at butikken, skolen og barnehagen har blitt lagt ned. Det er ingen møteplasser igjen, og de unge flytter vekk.

Håpet er at filmen kanskje kan fungere som et trekkplaster.

– Jeg håper mange synes det høres spennende ut å kunne bo i ei sånn bygd. De skal bli godt tatt imot.