Den skadde personen er på vei til akuttmottaket på Haukeland sykehus i ambulanse.

– Vi fikk melding om at en kvinne i 20-årene var blitt påkjørt av Bybanen. Hun har kommet ut i bybanesporet mens bybanen kom, sier Casper Kaland, politiets innsatsleder på stedet.

– Det har vært et kraftig sammenstøt, og kvinnen fremstår som alvorlig skadet. Det er en alvorlig ulykke.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Politiet betegner ulykken som alvorlig. Verken passasjerer eller fører ble fysisk skadet.

– Det er en tung belastning å være implisert i en alvorlig ulykke. Føreren av bybanen blir ivaretatt av arbeidsgiver, sier Kaland.

Bybanen var full og mange ble vitne til ulykken.

– Vi sikrer tekniske spor, gjør åstedsundersøkelse og ivaretar vitner på stedet. De som har sett selve ulykken, får oppfølging av helsevesenet, sier Kaland.

Bybanen ble stengt i begge retninger som følge av ulykken, men kl .16.15 var det i drift igjen. Skyss ber folk regne med forsinkelser.

Følger opp vognfører

– Tide har satt beredskap og iverksatt våre prosedyrer for alvorlige hendelser, sier kommunikasjondirektør i Tide Buss og Bane, Marianne Frønsdal.

Det er Tide Buss og Bane som er arbeidsgiver for bybaneførere.

– Vi har satt i sving våre rutiner for en god og tett oppfølging av vår vognfører, og vi har sikret at vi har medarbeidere på stedet som følger opp hendelsen godt.

– Vi samarbeider godt og tett med helse og andre relevante nødetater for å sikre en best mulig oppfølging av hendelsen per nå.

For trafikkinformasjon viser hun til Skyss sine nettsider.

Siste melding fra Skyss er at bybanelinjen nå går som normalt langs hele strekningen.

NRK retter: Politiet meldte først om at det var en ung jente som var involvert i ulykken. Det riktige er en kvinne i 20-årene. Feilen rettet 15.55.