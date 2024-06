– Vi har opparbeida oss verdifull kompetanse opp gjennom åra. No kan den forsvinne.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal seier han ikkje har noko val.

Etter at bystyret i Bergen gjekk for nye utgreiingar om bybane mot Åsane, er 16 år med bygging av bybana stoppa.

Haugsdal seier dei no jobbar saman med dei tillitsvalde om å kraftig skalere ned organisasjonen som har stått for planlegging og bygging.

– Vi håper å kunne halde på eit par nøkkelpersonar. Men det er ikkje tvil om at vi kjem til å miste folk vi sårt vil trenge. Vi trur jo framleis vi ein gong skal bygge bane nordover, seier han.

Dei tilsette blei orienterte på eit møte for halvannan veke sidan.

Fylkesdirektøren seier dei etter sumaren vil kunne presentere det som er att av Bybanen Utbygging.

Og at organisjonen vil bli avvikla heilt om det ikkje kjem ein snarleg avklaring på korleis politikarane i byen vil bygge bana til Åsane.

Politisk snuoperasjon

Det har vore eit mål om å ha ei kontinuerleg utbygging av bybane i Bergen.

Det betente spørsmålet om den skal komme seg forbi Bryggen gjorde at linje 2 vart bygd til Fyllingsdalen i staden for til Åsane.

Så vart traseen vedteken på utsida av Bryggen, før det nyvalde Høgre-byrådet gjekk frå sine eigne valløfte og gjekk for ny utgreiing om tunnel.

Med det har bygginga stoppa opp. Det fleste av dei kring 30 tilsette i utbyggingsselskapet mister jobben.

Stoppet på Skjold vart teke i bruk i byggetrinn 2 i 2013. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid

– Kritisk

Nyheten skapar reaksjonar i det politiske miljøet i Bergen.

– Det er kritisk. Ein av suksessfaktorane til Bybanen er kompetansen. Banen har skapt internasjonal merksemnd, og kompetansen er avgjerande, seier Per Arne Larsen (V).

– At byrådet klarar å stoppe prosessen, er utruleg trist. Vi veit ikkje om vi klarar å få tilbake denne kompetansen. Det set all vidare bybaneutbygging i fare. Det er trist for byen vår, seier han.

Også Thor Haakon Bakke (MDG) kritiserer byrådet.

– No som byrådet har sabotert bana til Åsane, må dei snarast mogeleg bygge til Spelhaugen i Fyllingsdalen. Pengane og planen er klar, og det vil sikre kontinuerleg utbygging og aktivitet fram til neste val, seier han.