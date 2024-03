UNE avviser ny vurdering: Faren til Ayla og Asya må bli i Gaza

– Me blir alle rørd av det me ser og høyrer om situasjonen i Gaza. Eg forstår at mange, også her heime, har det vanskeleg. Samtidig er det slik at Justis- og beredskapsdepartementet ikkje kan gå inn i enkeltsaker som gjeld opphaldsløyve eller avslag på søknader om opphaldsløyve. Ansvaret for enkeltsakene ligg hos UDI som førsteinstans og UNE som klageinstans.

– For å leggja til rette for ei tryggare reise frå Gaza til Noreg for norske barn, har Justis- og beredskapsdepartementet gitt ein instruks til UDI. Instruksen inneber at foreldre og mindreårige søsken til norske barn som er i Gaza kan givast innreise til Noreg, sjølv om dei ikkje sjølv er norske borgarar eller har opphaldsløyve i Noreg.

– Det er mellombels opna for at referansepersonar i Noreg kan levera inn søknad om familieinnvandring på vegner av søkjarar som er i Gaza, ettersom det for tida ikkje er mogleg å levera inn slike søknader i Gaza. Dei alminnelege reglane for å få eit slikt løyve gjeld framleis. Personar som får innvilga ein søknad om familieinnvandring etter denne mellombelse ordninga, blir informerte om at dei ikkje kan forventa å få hjelp frå norske styresmakter til assistert utreise frå Gaza.

– Det blir stilt krav om person- og dokumentkontroll av personar som søkjer opphaldsløyve i Noreg. Normalt blir dette gjort på søknadstidspunktet, der søkjar møte personleg og leverer inn reisedokument. Ettersom dette no ikkje er mogleg for denne gruppa, skal person- og dokumentkontroll i staden gjennomførast før det kan givast innreisevisum til Noreg. Dersom det oppstår noko uvisse rundt denne kontrollen, vil løyvet kunna kallast tilbake. Det er svært viktig at me har god kontroll på identiteten til dei som kjem til Noreg. Dette er eit tryggingsspørsmål der me ikkje kan lempa på krava.

– Det er ikkje mogleg å gjennomføra person- og dokumentkontroll av utanlandske statsborgarar i Gaza no. Identiteten til dei som får løyve etter søknad frå Noreg kan dermed ikkje kontrollerast før etter framkomst til Egypt. Eit vilkår for å kryssa grensa til Egypt er mellom anna at Noreg må garantera at personane forlèt landet innan 72 timar. Ettersom me ikkje kjenner identiteten til desse frå før, er det vanskeleg å garantera at dei reiser vidare til Noreg innan 72 timar. Me risikerer at personar må returnerast til Gaza, eller latast etter seg i Egypt utan lovleg opphald der.

– Det har vore og er svært krevjande å få personar frå Gaza over grensa til Egypt. For å kryssa grensa krevst løyve frå fleire lands styresmakter, og det er nødvendig med diplomatisk nærvær på egyptisk side av grensa når folk skal kryssa. I tråd med vårt konsulære ansvar har Noreg hjelpt norske borgarar og enkelte utlendingar med tilknyting til Noreg med assistert utreise frå Gaza. Norske styresmakter kan dessverre ikkje tilby den same bistanden til alle utanlandske statsborgarar.

Statssekretær Even Eriksen (AP) i Justis- og beredskapsdepartementet