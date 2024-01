– Dette er veldig trist. Å mista morsmål og kontakt med eigen kultur og religion er ein veldig høg pris å betala.

Det seier Leiar i Norsk innvandrarforum, Athar Ali, etter at NRK fortalde historia om norsk-afrikanske «Aida».

«Aida» fekk ikkje tilbake omsorga for tre av borna sine, sjølv om ho vart vurdert som ei god mor av barnevernet.

Årsaka var at barna var blitt assimilert etter tre år i fosterheimar.

Der hadde dei mista kjennskapen til mora sitt språk, mat, religion og kultur, slo barnevernet fast.

Dei meinte det ville bli for utfordrande for både barn og mor å flytta tilbake.

– Det var heilt forferdeleg. Eg såg korleis gutane mine mista den afrikanske sida deira, men eg trudde aldri at det skulle vera grunn til å ikkje få dei tilbake, fortel mora i dag.

Kjent problem

Ali i innvandrarforumet er sjølv utdanna sosionom og har jobba i fleire år for å betra innvandrarar sine rettigheiter, spesielt i barnevernet.

Han seier det er ei kjent problemstilling at barn mistar kulturen til sine biologiske foreldre når dei bur i norske fosterheimar.

– I tillegg skjer det at barna ikkje lenger ynskjer å assosierast med foreldra sin kultur etter å ha budd fleire år i «norske» fosterfamiliar. Nokon kallar det «etnisk sjølvhat», seier Ali.

Athar Ali har jobba med rettane til innvandrarar i Noreg i fleire år. Foto: Privat

Ifølge tal frå SSB fekk over 13 000 barn og unge med innvandrarbakgrunn hjelp frå barnevernet i 2022.

Ali seier minoritetar blir det tapande laget i forhold til «etnisk norske» familiar.

– Spesielt fordi barnevernet kan legga fornorsking til grunn for at barna ikkje skal førast tilbake, slik me såg i tilfelle med Aida.

No krev Ali og organisasjonen endring i barnevernet. Dei meiner barnevernet alt for ofte plasserer barn i tilfeldige fosterfamiliar.

– Når barn med minoritetsbakgrunn skal plasserast i fosterheim, så bør det i all hovudsak spegla deira kulturelle, språklege og etniske bakgrunn, seier Ali.

Toppe kallar «fornorsking» av barn i barnevernet for alvorleg. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Barneministeren:– Alvorleg

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er også kjent med problemet som Ali skildrar.

– Eg har sjølv møtt foreldre av minoritetar i Noreg som har opplevd dette. Dei mistar ungen sin for andre gang når dei har mista språket, og ikkje kan kommunisera med barnet sitt slik som før.

– Fleire hevdar barn blir «fornorska» i norsk barnevern. Den norske stat har ei mørk historie når det gjeld akkurat dette, med tanke på samane. Kva tenkjer du om at det skjer i Noreg også i 2024?

– Det er alvorleg. Det skal ikkje vere sånn, og at det kan vera ein risiko for det er ille nok, seier Toppe.

Ho seier barnevernet har eit auka fokus på å plassera barn hos slekt eller andre kjente av dei biologiske foreldra, for å sikra den kulturelle kjennskapen.

I tillegg fokuserer regjeringa på å betra kompetansen blant tilsette i barnevernet, med blant anna fokus på det kulturelle i vidareutdanningar.

– Ingen skal måtta oppleva det same som Aida har gjort, det er målet, seier Toppe.

Barnevernstenesta skal gjera sitt aller besta for at barn får bu saman med familie eller anna nettverk av foreldra, seier Bruusgaard. Foto: Bufdir

Manglar fosterfamiliar

Familieministeren peiker også på Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) sitt arbeid med å rekruttera fleire fleirkulturelle fosterfamiliar.

Fungerande divisjonsdirektør i Bufdir Tove Bruusgaard, seier det er eit stort behov for fosterfamiliar generelt, men fleirkulturelle fosterfamiliar spesielt.

– Barnevernslova seier at ein skal søka fosterheim i slekt og nettverk, der det er mogleg. Likevel finst det tilfelle der det ikkje er mogleg. Då må me ha andre, gode alternativ, seier ho.

Ho seier dei også jobbar med å få etterutdanna tilsette i barnevernet slik at det er betre fleirkulturell kompetanse.