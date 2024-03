En baby undersøkes på en helsestasjon som støttes av Verdens helseorganisasjon på Gazastripen.

Omkretsen på armen måles, og resultatet havner på rødt på målbåndet.

Dette er ett av de mange palestinske barna som er underernært.

– Hver dag ser vi 10-20 tilfeller av alvorlig underernæring, sier Afnan Ahmad som er ernæringsekspert og arbeider for FN i Gaza.

– Varige skader

– Barn i Gaza sulter nå i hjel, sier kommunikasjonsdirektør Marianne Myhrer Kristiansen i Unicef til NRK.

Hun understreker at denne katastrofen er menneskeskapt og at det står i menneskenes makt å få en slutt på den.

Ifølge Unicef har 23 palestinske barn mistet livet de siste ukene på grunn av dehydrering og underernæring.

LANGVARIGE FØLGER: Kommunikasjonsdirektør Marianne Myhrer Kristiansen i Unicef frykter at en hel generasjon palestinere kan gå tapt på grunn av varige sultskader. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Myhrer Kristiansen peker også på at akutt underernæring fører til varige skader på hjerne og kropp. Spesielt små barn er sårbare.

– En hel generasjon kan gå tapt, sier Unicefs talskvinne.

Hun understreker også at en del barn er så svekket av sult at de ikke lenger gråter, og at de ikke klarer å ta til seg næring.

– Verdenssamfunnet bør bøye hodet i skam

Mer enn 1,1 millioner mennesker i Gaza er nå rammet av kritisk sult.

Det melder FN i en ny rapport. Der heter det at situasjonen er på nivå fem i en internasjonal skala (IPC). Det innebærer ekstrem matmangel og betydelig risiko for å dø.

BARN DØR: Et sultrammet barn i Gaza får behandling. Foto: Reuters

En annen FN-representant understreker at sult allerede har påført barn og unge uopprettelige skader.

– Mange unge mennesker vil trolig aldri komme seg helt og heller ikke nå sitt fulle potensial, sier Jamie McGoldrick, FN-koordinator for okkuperte palestinske områder.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths mener omverdenen har latt det gå altfor langt.

– Verdenssamfunnet bør bøye hodet i skam for ikke å ha stanset dette, uttaler han.

Israel avviser kritikken

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at Gaza ikke lenger står på randen av hungersnød, men at det alt råder hungersnød.

EU og Israel uenige om situasjonen. Dette bildet viser palestinere som har tatt melsekker fra lastebiler som har kommet inn i Gaza. Foto: Reuters

– Sult brukes som våpen, Israel framprovoserer hungersnød, sier han.

Israels utenriksminister Israel Katz avviser kritikken.

– Israel har tillatt omfattende humanitærhjelp til Gaza via bakken, lufta og sjøen, uttaler han.

Katz hevder også at nødhjelpen blir sabotert av Hamas i samarbeid med FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Ifølge hjelpeorganisasjonene må Israel åpne flere grenseoverganger for å få inn nok mat.

Svært sjelden

For å understreke hvor kritisk situasjonen i Gaza er, minner FN om at det de siste 13 årene kun er erklært hungersnød to ganger i verden – i Somalia i 2011 og i deler av Sør-Sudan i 2017.

RAMMER MANGE: Barn under to år er ifølge Unicef spesielt sårbare for varige skader av sult. Foto: Reuters

FNs generalsekretær António Guterres sier at palestinere i Gaza nå står nå overfor forferdelige nivåer av sult og lidelse.

Han understreker at dette er det høyeste antallet mennesker truet av katastrofal sult som noen gang og noe sted er registrert av det internasjonale IPC-systemet.

– Jeg oppfordrer israelske myndigheter til å sikre full og uhindret tilgang for humanitærhjelp til hele Gaza, og at verdenssamfunnet fullt ut støtter vår humanitære innsats, sier Guterres.

VOLDSOMT BEHOV: Barn i matkø på Gazastripen. Foto: AFP

Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken er på vei til Midtøsten.

Han skal diskutere nødhjelp til Gaza med myndighetene i Egypt og Saudi-Arabia.

– Ett hundre prosent av befolkningen i Gaza har behov for nødhjelp, sier USAs utenriksminister.