– Der er pappa!

Ayla og Asya peikar på mobilen til mamma.

Gamle bilete viser jentene saman med ein smilande pappa. På dei nye har han bandasje og blod i ansiktet. Smilet er vekke.

– Pappa aua, seier dei og tek seg til hovudet.

Ayla ser på bilete av pappaen Jaber på mobilen til mamma. Her Ayla saman med pappa i Gaza. Og her er veslesøster Asya saman med pappa i Gaza. Jaber Yaghi blei såra i eit israelsk bombeåtak mot huset han budde i i byen Deir al-Balah natt til 23. februar.

Huset i Gaza bomba

Vanessa Yaghi kjempar mot tårene heime i leilegheita på Stord, sør i Vestland.

Kvar dag i fem månader har 28-åringen frykta for livet til mannen sin, Jaber Yaghi, i Gaza.

Ho har søkt hjelp frå mange. I eit brev til kongen skriv ho:

Eg kan ikkje risikera at barna mine aldri få sett han igjen dersom det skjer verre ting. Han har to små barn med norsk statsborgarskap. Ein klarer ikkje å pusta normalt. Eg er åleine med dei små og dei treng pappaen sin. Eg ber inderleg om hjelp og endringar i systemet. Vanessa Yaghi i brev til kongen

Natt til 23. februar small det. Huset Jaber budde i saman med fleire familiemedlemmer i Gaza, blei bomba.

Minst 58 menneske blei drepne i israelske åtak mot byen Deir al-Bala og ein flyktningleir like utanfor den natta, opplyser helsestyresmakter og ein journalist til nyheitsbyrået AP. Fleire av dei drepne var barn.

Her ser du korleis huset såg ut etter åtaket:

I ei tekstmelding til NRK skriv Jaber Yaghi at livet i Gaza er svært vanskeleg.

– Me er rundt 100 personar som no bur i eit anna hus, men det er også øydelagt. Det finst ingen trygge plassar. Det er ein massakre som føregår på Gaza og folk svelt.

Les også Her ligg 12 år gamle Yazan utmagra på sjukehus i Gaza

Fleire enn 31.000 menneske er drepne i israelske åtak mot Gazastripa sidan oktober, ifølgje palestinske helsestyresmakter.

– Takk Gud for at kona og barna mine er ute av Gaza. Eg ber om at eg får sjå dei igjen så snart som mogleg. Håpet mitt er at krigen tek slutt, og at eg får leva i fred saman med familien min, skriv Jaber Yaghi.

Jaber og Vanessa Yaghi saman med yngstedottera Asya i Gaza. Foto: privat

Har starta pengeinnsamling

Vanessa Yaghi kom sjølv til Noreg frå Tyskland som 13-åring då foreldra fekk jobb her. Ho har vore norsk statsborgar sidan årsskiftet 2012/2013.

Seinare møtte ho Jaber på ein tur til Gaza. I 2017 gifta dei seg, og i to periodar har dei budd saman i Gaza.

Men i april i fjor tok ho døtrene med seg til Noreg fordi ho synest det blei for utrygt.

Ayla og Asya held eit bilete av pappaen Jaber. I fjor vår reiste dei saman med mamma frå uro i Gaza til Noreg. Pappa blei igjen. Foto: Eli Bjelland / NRK

Sunnhordland har tidlegare skrive om Vanessa.

No bur den vesle familien hans i trygge Noreg. Og kjempar for å få pappa heim.

– Eg har det veldig vanskeleg akkurat no. Eg prøver å skjula det så godt som eg kan for jentene mine. Det kjennest ut som det er ein film, men det er jo dessverre sant, seier Vanessa Yaghi.

Ho har starta pengeinnsamling for å få den skadde mannen sin ut av Gaza.

NRK har tidlegare fortalt om desperate palestinarar, som betaler høge summar for å få koma seg over grensa frå Gaza til Egypt.

– Det kostar nesten 58.000 kroner per person som vil ut, ifølgje Yaghi.

Tener ikkje nok til at mannen kan få opphald i Noreg

Jaber Yaghi har fått avslag på søknad om familiegjenforeining av Utlendingsdirektoratet (UDI) og seinare hos Utlendingsnemnda (UNE).

I det første avslaget frå UDI er det vist til at ekteskapet ikkje er anerkjent. Grunnen er at Vanessa ikkje var til stades då ho gifta seg med Jaber i Gaza.

Vanessa forklarer at ho på det tidspunktet ikkje fekk innreise til Gaza fordi det var uroleg i området.

No er det Statsforvaltaren som behandlar saka om ekteskapet skal godkjennast.

I seinare avslag blir det vist til at Vanessa ikkje tener nok pengar til at mannen kan få opphald.

Ho jobbar på sjukeheimen på Stord. Då søknaden om familiegjenforeining blei sendt, var ho gravid og seier ho ikkje klarte å jobba så mykje.

– No jobbar eg så mykje eg kan for å klara å innfri kravet.

Det såkalla underhaldskravet er ei samla inntekt på 320.274 kroner i året før skatt, opplyser UDI.

Vanessa Yaghi legg puslespel saman med døtrene Ayla og Asya. Foto: Eli Bjelland / NRK

Vektlegg ikkje dei menneskelege omsyna mest

Jaber Yaghi har gitt samtykke om å løysa UDI for teieplikta i saka hans.

– At partane har felles norske barn har særleg betyding for vurderinga av unntak frå underhaldskravet, men det er ikkje i seg sjølv ein tilstrekkeleg grunn til unntak, ifølgje UDI.

Dei menneskelege omsyna i denne saka blei vurdert til ikkje tilstrekkeleg tungtvegande til å gi eit opphaldsløyve. Saber Baïli, einingsleiar i UDI Opphald

Heile svaret til UDI på avslaget til Jaber Yaghi: Ekspander/minimer faktaboks «UDI avslo søknaden om familiegjenforening 29. oktober 2021, med henvisning til ekteskapsloven §18 a annet ledd bokstav a, da stedfortrederekteskap ikke anerkjennes i Norge når referanseperson er norsk eller bosatt i Norge. Senere har Utlendingsnemnda (UNE) fattet flere vedtak. Spørsmål om disse vedtakene må rettes til UNE. Vi har informert partene om at hvis de skiller seg, kan søknaden om familieinnvandring vurderes etter utlendingsloven § 41 annet ledd, det vil si at de blir vurdert som samboere med felles barn. Rettighetene som følger med denne tillatelsen, er de samme som for oppholdstillatelse for ektefeller. Alternativt kan de søke Statsforvalteren om anerkjennelse av ekteskapet de har i dag. At partene har felles norske barn har særlig betydning for vurderingen av unntak fra underholdskravet, men det er ikke i seg selv en tilstrekkelig grunn til unntak. De menneskelige hensynene i denne saken ble vurdert til ikke tilstrekkelig tungtveiende til å gi en oppholdstillatelse.»

Meiner saka er eit grotesk døme

Det er advokat Trygve Tveter som har ført saka til Jaber Yaghi om familiegjenforeining.

– Det er rett og slett grotesk at ein skadd pappa som lever under umenneskelege forhold i Gaza, ikkje skal få koma til Noreg til si norske kone og to mindreårige barn.

Tveter har jobba med utlendingsfeltet i nesten 50 år. Først i fleire departement og i UDI, og dei siste 30 som advokat.

Han seier det altfor sjeldan blir vist til «menneskelege omsyn» i behandlinga av søknader om familiegjenforeining.

– Det er ein heimel som i praksis er valt vekk, og det er nesten ikkje til å forstå.

Norsk organisasjon for asylsøkjarar, Noas, meiner også at praksisen er uforståeleg.

– Dette er dessverre nok eit døme på at dei har ei altfor snever utøving av dette skjønnet som handlar om sterke menneskeomsyn, meiner seniorrådgivar Jon Ole Martinsen.

– Dette dreier seg om norske barn. Norske barn som skal bu her i Noreg, og deira behov for å kunna leva med begge sine foreldre.

Jon Ole Martinsen i Noas meiner det i altfor liten grad blir vist til barnets beste i innvandringssaker. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

UDI svarer at dei alltid vurderer om dei skal gi opphald av sterke menneskelege omsyn, dersom alle vilkåra for familieinnvandring ikkje er oppfylte.

I 2023 blei 77 søknader om familieinnvandring innvilga på grunn av sterke menneskelege omsyn. Det er ein nedgang frå åra før.

I 2022 var talet 98, i 2021 var det 106 og i 2020 var det 94, viser tala UDI har sendt NRK.

UDI om praksis rundt sterke menneskelege omsyn: Ekspander/minimer faktaboks «Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget en søknad om familiegjenforening. Se veileder på udi.no: https://www.udi.no/skal-soke/familieinnvandring/?c=xxx. Situasjonen i Gaza har ikke ført til at det er noen endringer i vilkårene. Hvis ikke alle vilkårene for familieinnvandring er oppfylt, vurderer vi alltid om det skal gis en tillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. De menneskelige hensynene kan være av ulik art. Terskelen for å få en tillatelse etter denne bestemmelsen er imidlertid høy. At lov og forskrift lister opp en rekke personkategorier som normalt vil få innvilget oppholdstillatelse hvis vilkårene er oppfylt, sier samtidig mye om hvem som ikke kan få oppholdstillatelse. Dette gjelder både voksne og mindreårige søkere. Bestemmelsene om sterke menneskelige hensyn er ikke ment å omfatte forhold som vil kunne gjelde for et stort antall søkere. Det må foreligge spesielle eller tungtveiende forhold som skiller saken fra et større antall saker dersom tillatelse skal gis. Hvis det er sikkerhetssituasjonen i hjemlandet eller den humanitære situasjonen der som er hovedargumentene for oppholdstillatelse i Norge, så vil saken falle utenfor reglene om familieinnvandring. »

Vanessa Yaghi lever i konstant uro, og føler ho har prøvd alt for å få hjelp.

– Det største håpet er jo at krigen snart tek slutt. Og at Noreg og styresmaktene her vaknar litt. Og at han snart kjem til oss. Det er det eg håpar på.

Tysdag kveld var det ikkje noko nytt med utreise for mannen hennar. Rundt 20 norske borgarar og personar med norsk tilknyting er framleis i Gaza.

Vanessa Yaghi har eit håp om å få mannen Jaber ut av Gaza, men synest det er vanskeleg å leva med usikkerheita. Foto: Eli Bjelland / NRK