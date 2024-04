Tre menn frifunnet i gruppevoldtektssaken i Bergen

BT og BA melder at de tre mennene som var tiltalt for den mye omtalte gruppevoldtektssaken i Bergen er frifunnet i lagmannsretten.

NRK får bekreftet de samme opplysningene.

En av mennene ble enstemmig frifunnet.

De to andre mennene ble frifunnet av fem av syv dommere.

Disse to må likevel betale erstatning til kvinnen som var fornærmet i saken.

Grunnen til at frikjente personer må betale erstatning, er at beviskravet er annerledes for erstatningsanvar i forhold til straffansvar.

Det betyr at loven stiller mindre krav til sannsynlighet for at lovbruddet har skjedd når det gjelder erstatning, men strengere krav for at personer skal bli straffet.

– Håper å kunne ta tilbake livet sitt

– Min klient er svært lettet. Det har vært en lang og tung prosess å stå i, som alle har hatt sterke meninger om, sier Maria Hessen Jacobsen, som er forsvarer for en av mennene.

Erik Johan Mjelde er forsvarer for mannen som ble frifunnet også i tingretten.

– Min klient ble enstemmig frifunnet i tingretten også, men saken ble ikke ferdig av den grunn. Han har opplevd hets, også mye etter frifinnelsen i tingretten. Han er enormt lettet over at lagmannsretten har kommet til samme konklusjon som tingretten, sier Mjelde.

– Han håper å kunne ta tilbake livet sitt nå. Han har levd med denne saken i tre år, og den har vært en enorm belastning. Han har vært sykmeldt, og vært psykisk langt nede. Nå kan han endelig legge den bak seg.

Ikke avgjort anke

Are Nygård Bergh var aktor i saken. Han sier at de ikke har tatt stilling til om de vil anke saken til Høyesterett.

– Vi merker jo oss at det er en frifinnende dom, og nå må vi lese dommen grundig. Og se om det er noe som gir grunnlag for en anke til høyesterett, sier han.