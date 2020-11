To polske menn står tiltalt for grovt ran av mangemillionær Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015.

For første gang fikk offentligheten høre en av de tiltaltes forklaring.

I 2015 var den 36 år gamle polakken arbeidsledig, og stod i pengegjeld til en kriminell gruppe.

En måte å betjene lånet ble ifølge ham å involvere seg i bortføringene av Osen og Slengesol.

36-åringen innrømmet å ha vært delaktig i overfallet på Petter Slengesol. Men ifølge ham var han bare sjåfør for tre menn, som han kjørte for å treffe Petter Slengesol

Vederlaget var 4000 lettjente kroner for et par timers jobb.

Polakken hevder at han selv trodde Slengesol bare skulle skremmes, og ble sjokkert over voldsbruken som senere ble kjent.

FORSVARER: Kim Villanger forsvarer den 36 år gamle mannen som er tiltalt for bortføringen av Osen og Slengesol. Foto: Bjørnar Morønning / Ntb /pool / NTB

Skulle ramme rumensk miljø

I oktober 2015 hørte han for første gang om planer om å bortføre kunsthandler og mangemillionær Reidar Osen.

Oppdragsgiver var Osen selv, påstår den tiltalte 36-åringen.

Han hevder at Osens motiv skulle være å ramme et rumensk miljø Osen hadde lånt vekk 500.000 kroner til. Den tiltalte polakken mener Osen iscenesatte en kidnapping fordi han ikke fikk pengene tilbake. Ideen skal ha kommet fra den medtiltalte 32-åringen.

– Reidar var besatt av å ta dem, sa mannen i retten.

Ved å legge skylden på det rumenske miljøet, skulle han få politiet til å gå etter dem. Osen skulle samtidig få beskyttelse av politiet mot rumenerne, ifølge den tiltalte.

Osen tilbakeviser det hele.

– Jeg har ikke hørt på maken, det var helt sinnssykt. Det er utrolig hva han har klart å koke sammen. Feige rotter! Jeg er helt sjokkert, svarer han.

I retten fortalte Osen om skiferier i Sveits og Østerrike, nyttårsaftener i Paris og salg av eiendommer med 30 millioner i fortjeneste.

– Hvorfor i all verden skulle jeg ha gjort dette, spurte Osen retorisk.

SJOKKERT: – Jeg fikk lyst til å hive en sko i hodet på han, sa Osen etter den frie forklaringen til den tiltalte 36-åringen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Slo hverandre med batong

I ukene før bortføringen hadde polakkene spanet på Osen for å kartlegge bevegelsene hans, påstår 36-åringen. Blant annet hadde de kjøpt en GPS-sporer som de festet under bilen hans.

– Hvis jeg var med på det, så kunne de bare spurt meg hvor jeg var, svarer Osen.

36-åringen fortalte videre at han fikk 50.000 kroner for å være en slags statist i kidnappingen. Den skulle utføres sammen med 32-åringen og en annen mann.

Bortførerne skal ha skaffet en batong i gummi, som det polske politiet skal ha brukt på 70-tallet.

Med batongen skal mennene skal ha slått hverandre for å se hvor hardt og hvor mange ganger de måtte slå for å lage synlige merker.

– Vi måtte utføre noe skade på Reidar, slik at han kunne si at han ble utsatt for vold, fortalte 36-åringen.

Osen ble innlagt med skader som ble betegnet som kritiske. I flere måneder etter bortføringen tisset han blod og gikk med pose på ankelen.

Reidar Osen-saken Ekspandér faktaboks På kvelden 9. desember 2015 ble gallerieier og millionær Reidar Osen bortført i Bergen sentrum.

Osen kom seg unna, men ingen er hittil straffet for ugjerningene.

Politiet har fått kritikk for etterforsknignen av saken. Politimannen Kenneth Berg varslet om dårlig etterforskning. I 2018 anmeldte han politimester Kaare Songstad for grov uforstand i tjenesten.

I 2019 ba statsadvokat Ellen Cathrine Greve om ny etterforskning av saken.

Først det året så politiet saken i sammenheng med en annen kidnappingssak i Bergen samme år. Drøyt ni måneder tidligere ble Petter Slengesol bortført av maskerte menn.

DNA fra begge sakene knytter en polakk til begge sakene. Han ble pågrepet i 2019.

I november skal saken opp for Bergen tingrett. To menn er tiltalt for grovt ran av Osen og Slengesol.

HARDT SKADET: Reidar Osen ble innlagt med skader som ble beskrevet som kritiske. Han har varige mén etter hendelsen. Foto: Privat

Politiet utelukker at Osen bestilte kidnappingen

Politiet fester ikke lit til forklaringen om at Osen selv har bestilt kidnappingen.

– Dette er en forklaring han har kommet med tidligere. Basert på etterforskningen, mener vi å kunne utelukke at dette er tilfellet, sier politiadvokat Jørgen Henriksen, som er aktor i saken.

Fredag skal han starte sin utspørring av den tiltalte 36-åringen.

– Vi skal spørre han om ting han ikke har svar på. De er ikke så smarte, de her, sier Osen.

Osen mener det svekker omdømmet hans at beskyldningene mot ham kommer frem i offentligheten.

