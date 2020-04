To personer tiltalt etter bortføringen av gallerieier Reidar Osen

Bortføringen av gallerieier Reidar Osen skapte stor oppstandelse i Bergen etter at Osen selv lot seg intervjue og fotografere på Haukeland universitetssykehus bare dager etter den grove voldsepisoden.

Begge sakene ble henlagt

Men ingen ble pågrepet den gang, og saken ble henlagt. Det samme skjedde med en annen bortføringssak med svært mange likhetstrekk, en sak som politiet holdt tett om i lang tid: Overfallet og kidnappingen av Petter Slengesol i Fana drøyt ni måneder tidligere.

Det tok fire år før politiet så de to sakene i sammenheng.

Nå har to personer fått svært alvorlige tiltaler med strafferamme på inntil ti års fengsel. Tiltalen gjelder to grove ranshandlinger.

– Vi mener at bevisene holder for domfellelse for de to. De må svare for forholdene i Bergen tingrett, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til NRK.

Henriksen forteller at både Osen og Slengesol har blitt orientert om tiltalene.

Rettssaken er planlagt som en samlet rettssak mot begge de tiltalte i Bergen tingrett til høsten.

– Det vil by på noen praktiske utfordringer, men jeg er helt sikker på at dette vil la seg ordne, sier Henriksen.

MISHANDLET: Slik så kroppen til Reidar Osen ut etter bortføringen. Fotografiet er tatt på Haukeland sykehus noen få dager etter. Foto: Privat

Begge nekter straffskyld

De to tiltalte er fra Polen:

Mann (37) , pågrepet i slutten av august 2019 etter full DNA-match i Osen-saken. DNA-et hans skal ha matchet med spyttrester som ble funnet på Reidar Osens bukse og en hanske fra åstedet hvor Petter Slengesol ble overfalt. Skal ha bodd og jobbet i Bergen i lengre perioder.

, pågrepet i slutten av august 2019 etter full DNA-match i Osen-saken. DNA-et hans skal ha matchet med spyttrester som ble funnet på Reidar Osens bukse og en hanske fra åstedet hvor Petter Slengesol ble overfalt. Skal ha bodd og jobbet i Bergen i lengre perioder. Mann (32), bosatt i Polen, ble pågrepet i Polen i forrige uke.

Politiet sendte denne uken begjæring til Polen om å utlevere mannen. Han vil bli stilt for retten når han blir overlevert til norsk politi.

En tredje person var siktet, men saken mot ham er henlagt på bevisets stilling. Også fire rumenske statsborgere var siktet, men saken er henlagt fordi politiet ikke mener å ha bevist et straffbart forhold.

Henriksen sier saken har vært krevende for politiet å etterforske.

– Det har vært vanskelig å få et gjennombrudd, så for politiet har det vært veldig godt å få satt et foreløpig punktum.

– HADDE LAGET GRAV: Gjerningsmennene kjørte Reidar Osen hit til Haugsdalen utenfor Bergen, hvor de sa de hadde laget en grav til ham. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Sa de hadde laget klar grav

Det er den brutale kidnappingen av kunstsamler, gallerieier og eiendomsinvestor Reidar Osen (71) 9. desember 2015 som har fått mest oppmerksomhet.

Osen ble overfalt av da han satte seg inn i sin egen bil midt i Bergen sentrum, like bortenfor galleriet sitt, et steinkast fra politikammeret. Inne i bilen fikk han en plastpose tredd over hodet.

I flere timer ble han truet og mishandlet på det groveste.

– De dyttet en pistol inn i munnen min og ned i halsen, så jeg knakk en del av kjeven min og flere tenner. Jeg var helt sikker på at det var slutt, sier Reidar Osen.

Etterpå ble han kjørt til det kidnapperne hevdet var stedet han skulle dø, i Haugsdalen mellom Bergen og Os. Der sa kidnapperne at de hadde de laget klar en grav til ham.

Gjerningsmennene krevde to millioner kroner for å la ham leve. Men i stedet for å ta livet av hardt skadde Osen, kjørte de videre med ham og forlot ham i bilen på Bønes sør for Bergen sentrum.

HARDT SKADD: Slik så Petter Slengesol ut etter mishandlingen han ble utsatt for etter overfallet og bortføringen i Fana. Foto: Privat

– Sikker på de skulle ta livet av meg

Mindre kjent er et påfallende likt overfall av Petter Slengesol tidligere samme år, natt til fredag 27. februar 2015. Slengesol (nå 32) hadde vært på besøk hos en kompis da han ble overmannet av flere menn i det han satte seg inn i bilen sin på Apeltun i Fana.

Bak i sin egen bil ble han brutalt banket opp og tatt kvelertak på mens gjerningsmennene skrek og truet med å skjære av ham testiklene.

– Jeg var helt sikker på at de skulle ta livet av meg. Jeg husker jeg tenkte: «Hvorfor nå? Hvorfor meg?», sier Slengesol, som først fortalte historien sin til TV 2.

Han klarte på et tidspunkt å komme seg ut av bilen, men ble da stukket med kniv i hånden, slått ned og deretter stroppet fast på gulvet i bilen. Der mistet han bevisstheten.

Også denne gangen ble bilen og offeret forlatt av gjerningsmennene. Slengesol var alene da han våknet.

Hardt skadd klarte han å oppsøke hjelp og ble fraktet Haukeland sykehus.

FRUSTRERT: Petter Slengesol (28) sier han fortsatt ikke skjønner hvorfor han ble overfalt, bortført og forsøkt presset for penger. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Fikk DNA-match fire år etter

Først i 2019 koplet politiet de to sakene, etter at politiet hadde gjenopptatt Osen-saken på ordre fra statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

En DNA-profil funnet på Osens klær matchet med DNA fra Slengesol-overfallet.

Samme profil viste seg å være registrert av tysk politi i 2016. Dermed var gjennombruddet et faktum og politiet kunne gå til pågripelse.

– Dette er en milepæl. Den nye etterforskningsgruppen i politiet har gjort en kjempejobb, skrøt Reidar Osen, som har slitt med både fysiske og psykiske mén etter overfallet.