Mellom store malerier sitter bergenseren Reidar Osen tilbakelent i en stol. Det hvite håret er dratt bakover.

– Nå er jeg nesten helt tappet for krefter, sier Osen.

Det var herfra kunstsamleren og millionæren gikk mot bilen sin, en desemberkveld i 2015.

Idet han skulle starte opp bilen ble han overfalt av minst tre maskerte menn, som tredde en pose over hodet hans.

I timevis skal de ha kjørt rundt med Osen i lasterommet på bilen. En grav var gjort klar for ham, fortalte de, og satte en pistol ned i halsen på han, ifølge Osen. De ville ha 2 millioner kroner for å la han gå, sier han.

Osen slapp unna med livet i behold.

FORSLÅTT: Reidar Osen ble kraftig banket opp, 9. desember 2015. Foto: Privat

I den nye podkasten «Bortført i Bergen» forteller Reidar Osen om hvordan han ble kidnappet på vei hjem fra jobb, banket, og truet på livet.

Og hans kamp for rettferdigheten.

I november møter to menn i Bergen tingrett, tiltalt for grovt ran av Osen og en annen mann. Men veien til rettssalen har vært lang.

I første fase ble ingen pågrepet den gang, og saken ble henlagt.

Den innebærer blant annet en varslingssak om dårlig etterforskning, og en annen kidnappingssak politiet hadde holdt tett om. Bergenseren Petter Slengesol ble utsatt for grov vold og bortføring av maskerte menn, ni måneder før Osen opplevde det samme.

Først etter fire år skulle politiet koble de to sakene sammen, og sakene ble gjenopptatt etter ordre fra statsadvokaten.

Altfor dårlig, mener Reidar Osen.

– Det er en fornærmelse mot meg som borger i Bergen at en slik sak ikke blir prioritert høyt, sier han.

Reidar Osen-saken Ekspandér faktaboks På kvelden 9. desember 2015 ble gallerieier og millionær Reidar Osen bortført i Bergen sentrum.

Osen kom seg unna, men ingen er hittil straffet for ugjerningene.

Politiet har fått kritikk for etterforsknignen av saken. Politimannen Kenneth Berg varslet om dårlig etterforskning. I 2018 anmeldte han politimester Kaare Songstad for grov uforstand i tjenesten.

I 2019 ba statsadvokat Ellen Cathrine Greve om ny etterforskning av saken.

Først det året så politiet saken i sammenheng med en annen kidnappingssak i Bergen samme år. Drøyt ni måneder tidligere ble Petter Slengesol bortført av maskerte menn.

DNA fra begge sakene knytter en polakk til begge sakene. Han ble pågrepet i 2019.

I november skal saken opp for Bergen tingrett. To menn er tiltalt for grovt ran av Osen og Slengesol.

VARSEL: Politimannen Kenneth Berg varslet i 2017 om det han mente var dårlig etterforskning fra politiets side. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Skjedde under politireformen

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, sier i podkasten sakene til Osen og Slengesol kom på et uheldig tidspunkt for politiet.

– Timingen på disse sakene var litt uheldig. Dette var midt i skiftet mellom de to gamle politidistriktene og starten på politireformen. Her må man se helheten sakene oppstod i, sier Songstad nå.

Osens og Slengesols saker ble etterforsket av forskjellige politistasjoner. Nå har politiet organisert seg annerledes, og så grove saker som disse skal etterforskes av ett etterforskningsmiljø, forteller Songstad.

Han sier at Osen er kjent som en person som virkelig har stått på i sin egen sak, og vedgår at dette har hatt stor betydning for at saken går mot en løsning.

– Jeg skulle gjerne ha sagt at den type aktivitet fra en fornærmet som Osen, egentlig ikke burde ha noe betydning. Men så er ikke viktigheten slik, sier Songstad.

– Oppmerksomheten som saken har fått gjennom varslingssaken og pressepågang har hatt betydning for vurderingene våre om hvordan vi skal agere. Det er et tankekors.

– UHELDIG TIMING: Politimester Kaare Songstad sier at det var uheldig timing for Reidar Osen-saken, fordi det var samtidig som politidistriktene i Hordaland og Sogn og Fjordane skulle slå seg sammen. Foto: Kaja Hauge / NRK

– Andre saker burde blitt nedprioritert

Reidar Osen setter ikke pris på at politiet mener at politireformen kan ha hatt en betydning for saken.

– Jeg synes det er en dårlig unnskyldning. Saken er så spesiell og grov at den skulle vært tatt alvorlig fra første stund. Jeg kan ikke skjønne at det store politikammeret over gaten her ikke kan prioritere saker riktig, sier han.

Han får støtte fra Kenneth Berg, som er politimannen som varslet om dårlig etterforskning i 2017. Han synes det er alvorlig at politiet mener omorganiseringen kan ha en betydning for at sakene ikke ble etterforsket tilstrekkelig i begynnelsen.

– Dette er såpass alvorlige saker at det er andre saker i politidistriktet som heller burde blitt prioritert ned, for å sette fullt trykk på disse to sakene, sier Berg.