Hans siste dag var kommet. Det fikk kunsthandler og millionær Reidar Osen beskjed om 9. desember 2015.

På vei fra galleriet hans, Galleri Nygaten i Bergen sentrum, ble han brutalt overfalt idet han satte seg inn i bilen.

Han skal ha blitt lagt i lasterommet, hvor han ble banket og fikk en pistol i munnen så kjeven ble brukket.

I morges forlot han det samme galleriet, for å møte de som står tiltalt for ugjerningen.

Bortføringsmennene kjørte ham bort til et skogholt i Haugsdalen i Os, hvor gjerningsmennene hadde forberedt en grav til ham, forklarte Osen i retten.

– De var tre stykker mot én gammel fyr. Det var grusomme greier, sa Osen i retten.

GALLERI NYGATEN: 9. desember i 2015 gikk Reidar Osen ut fra galleriet sitt, Galleri Nygaten, i Bergen sentrum. Ved bilen sin ble han overfalt. Foto: Gry Veiby / NRK

Forsøkt henlagt

Etter retten var hevet for dagen, fortalte Osen at han var lettet for å komme i gang.

– Jeg har sett frem til dette. Jeg ser at de ikke har god samvittighet, og de gjemmer ansiktet bak hendene. Det var vært litt av en opplevelse, sier Osen.

– Det er en grusom gjeng, dette her.

MØRBANKET: Reidar Osen fikk flere bruddskader, blant annet i brystet og i kjeven. I tillegg hadde han store synlige skader på kroppen. Foto: Privat

HØR PODKASTEN OM OSEN-SAKEN: BORTFØRT I BERGEN

Etterforskningen har tatt lang tid, og saken ble forsøkt henlagt to ganger. Statsadvokaten beordret ny etterforskning av saken i 2019.

Et DNA-søk fikk treff på en annen bortføringssak i samme by i samme år, hvor da 28 år gamle Petter Slengesol hadde en ganske lik historie.

På gebrokkent engelsk ble begge mennene krevd for penger, og fortalt at deres siste dag var kommet. Begge kom seg unna.

I retten fortalte Slengesol hvordan han ble tatt med ut til en skog, og ble utsatt for så grov vold at ansiktet ble deformert.

– Det har ødelagt meg. Det har ødelagt fem og et halvt år av livet mitt, sa Slengesol fra vitneboksen.

FORNÆRMET: Petter Slengesol ble også bortført i Bergen i 2015. Det gikk flere år før politiet koblet de to bortføringssakene sammen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Mener Osen selv regisserte bortføringen

De to polske mennene, en 32-åring og en 36-åring, erkjenner henholdsvis full straffskyld og delvis straffskyld i Petter Slengesol-saken.

Begge nekter straffskyld for ranet og bortføringen av Osen.

Men 36-åringen innrømmer å ha vært med på forberedelsen og gjennomføringen av Osen-bortføringen, men at Reidar Osen skal ha iscenesatt det hele selv.

– Det synes jeg er lite greit. Det faller på sin egen urimelighet, sier Osen.

– Dette har kommet frem i politiavhør tidligere, og påtalemyndigheten har ikke festet lit til det, sier aktor Jørgen Henriksen.

Torsdag skal mannen forklare seg om hvorfor og hvordan han mener dette gikk seg til. Hans forsvarer Kim Villanger vil ikke utdype klienten sitt standpunkt.