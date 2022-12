Svenskane rykkjer frå oss på klimamål

Jonas Henni Normann, Schneider Electric Norway

– Regjeringa bør endre Enovas mandat frå dagens «fødselshjelp til nysatsingar» til å «akselerere adopsjon av etablerte løysingar med dokumentert effekt». Midlar bør rettast mot tiltak vi veit gir størst mogleg effekt på kort sikt. Europas energikrise, straumpriskrisa og manglande nettkapasitet i Noreg skjer no, tiltaka må ha tilsvarande tidshorisont for å vere relevante. I haust har norske bedrifter og privathushald redusert straumforbruket med cirka 15 prosent. Årsaka er skyhøge straumprisar. At vi no bruker mindre straum er bra, men vi kan ikkje leve med at bedriftene stengjer ned for å spare straum og at bebuarar i hus og leilegheiter frys fordi dei ikkje har råd til å ha på varmeomnen. Vi må nytte tilgjengeleg teknologi og løysingar som hjelper oss med å bruke mindre straum utan å fryse eller stengje ned produksjonen.

Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef i Nelfo, ei landsforeining i NHO

– Politikarane er best på energieffektivisering i opposisjon. Når dei kjem i posisjon, er det embetsverket som vinn. Resultatet er at vanlege folk taper fordi dei store subsidiane går til næringslivet. Det såg vi seinast med straumstøtta til næringslivet. Der er det kjempeinsentiv for å investere i energieffektivisering (rett nok berre for dei bedriftene som kvalifiserer til ordninga), medan hushalda berre får subsidiert forbruk av energi. Det er positivt at næringslivet får støtte til Enøk, men uforståeleg i eit samfunnsøkonomisk perspektiv at det ikkje gjeld for vanlege hushald òg.

Jøns Sjøgren, administrerande direktør i Byggevareindustriens Forening

– Sjølv om det er lette positive ting å ta med seg frå statsbudsjettet 2023 når det gjeld energieffektivisering er det skuffande at vi ikkje får ein nedtrappingsplan for energibruk i bygg.