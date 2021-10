Ber om milliardbeløp for å redusere strømbehovet til boligeiere

– Nå ser vi at strømprisen kan bli høy. Men hjelp til å bruke mindre strøm kan gjøre husholdningene mindre sårbare.

Det sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Boligbyggelagene representerer til sammen 1,1 millioner medlemmer i 570.000 boliger over hele landet.

Etterisolering kan redusere fyringsutgiftene i et hus som er noen år gammelt.

Sammen med 20 andre forbruker-, miljø-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner har de kommet med et forslag til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som nå har regjeringsforhandlinger: Bruk en milliard kroner i året på energieffektivisering i boliger og næringsbygg.

Samtidig ber de den nye regjeringen støtte husholdninger som kan få vansker med å betale strømregninga til vinteren.

«Det største kraftverket»

– Energisparing er jo det største, billigste og mest miljøvennlige kraftverket vi har, men det er dessverre ikke bygd ut, sier leder Truls Gullowsen i Norges Naturvernforbund.

Boligstrøk i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ved å bruke mindre strøm i boliger og næringsbygg enn i dag, kan vi frigjøre store mengder til andre formål, mener han.

– Men dessverre skjer det ikke av seg selv. Vi trenger en aktiv politikk for å hjelpe folk og næringsdrivende til å investere for å spare energi, sier Gullowsen.

Truls Gullowsen, leder i Norges Naturvernforbund. Foto: Greenpeace

NVE tror strømforbruket vil øke

NVE beregnet i 2019 at elektrifiseringen av transport, flere datasentre og høyere forbruk i industrien vil føre til at det samlede strømforbruket øker med 23 TWh fram mot 2040. Samtidig mener organisasjonene det er mulig å spare nesten like mye energi i bygninger.

– Vi mener det er helt realistisk at vi i Norge sparer 20 TWh i året som kan frigjøres fra unødvendig strømbruk. Denne strømmen kan erstatte fossile brensler i transport og industri, sier Bård Folke Fredriksen.

20 TWh er dobbelt så mye som all vindkraft som ble produsert i Norge i fjor. Eller over fem ganger mer enn produksjonen ved Tonstad kraftverk i Sirdal, som er Norges største vannkraftverk målt i årsproduksjon med sine 3,8 TWh.

Bård Folke Fredriksen mener mange flere borettslag vil investere i energisparetiltak og egen solstrøm-produksjon hvis de får noe mer offentlig støtte enn i dag. Foto: NBBL

Foreslår gratis energirådgivning

Her er forslagene de 21 organisasjonene har sendt til partiene som nå vil dane regjering sammen:

• En milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg.

• Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier.

• Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak eksempelvis gjennom Husbanken

• Tilbud om gratis kommunal energirådgivning

• Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak

• Høyere avskrivningssatser ved investeringer i energirenovering i næringsbygg

Mener borettslag og sameier må ha egne ordninger

Borettslag og sameier må få egne ordninger, mener de.

– Det kan være vanskelig å få flertall for store investeringer i borettslaget. Men får man en gulrot ved at man sparer strøm og får støtte fra Enova, så vil flere motiveres til å være med, sier Fredriksen.

Det trengs egne støtteordninger for energieffektivisering i borettslag og sameier, mener organisasjonene. Bildet er fra Årvoll/Tonsenhagen i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ber om konkret spareplan

De 21 organisasjonene ber videre regjeringen legge fram en konkret plan for å spare 10 tWh i bygninger fra dagens nivå på 80 TWh innen 2030. Minst halvparten må spares i løpet av de nærmeste fire årene, mener de.

Videre ber de om en mer langsiktig plan for redusert energibruk i bygninger fram mot 2050.

Arbeiderpartiets energitalsmann Espen Barth Eide sier partiet ikke vil kommentere innspillet mens de sitter i regjeringsforhandlinger.

Truls Gullowsen i Norges Naturvernforbund mener vi ikke kan fortsette å dekke etterspørselen etter kraft med å bygge ned mer natur.

Hvis vi klarer å spare mer energi i bygg, kan vi slippe å bygge flere vindkraftverk i urørt natur, mener Naturvernforbundet. Dette anlegget er bygd på Smøla. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Vil unngå elver i rør og flere vindturbiner

– Hvis vi klarer å bruke mulighetene som ligger i energisparing i bygninger, så kan vi slippe å legge flere vassdrag i rør, slippe å bygge ut mer vindkraft og kjøpe kullkraft fra andre land, sier Gullowsen.

Enkelte har lenge vært opptatt av energisparing i huset. Ian Bjørn Bednar i Gjerdrum har i årenes løp gjort familiens hus mer og mer energieffektivt. Gode vinduer, ekstra isolasjon, bergvarme, styringssystemer og solceller har gjort familien mer uavhengig av prisen på strøm. Det har han glede av nå.