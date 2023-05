Svak krone skaper trøbbel for eksportbedrifter

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre

– Ei svak krone er isolert sett bra for eksportindustrien, men såg store svingingar og ekstreme utslag som vi ser no, skapar stor uvisse og er i lengda uheldig også for næringslivet på Vestlandet. Ikkje minst blir dette alvorleg når vi har ei regjering som nyttar dei «gode tidene» ei svak krone gir eksportindustrien, til å skru skattebyrda på næringslivet i taket. Det aller viktigaste næringslivet treng er stabilitet: No får eksport-næringslivet på Vestlandet kombinasjonen av ein ekstremt ustabil kronekurs og ein stadig meir ustabil skattepolitikk. Det er svært uheldig.

Roy Stian Farsund, direktør for bedriftsmarknad i Sparebanken Sogn og Fjordane

– Næringslivet ønskjer størst mogleg grad av føreseielegheit, og kraftig kronesvekking gir utfordringar. Den fører til sterk prisauke på importerte varer og innsatsfaktorar, som skapar usikkerheit knytt til prissetjing og kan påverke etterspurnaden negativt. Dei siste åra ser vi at fleire og fleire sikrar valutakursen. Det blir normalt ikkje gjort for meir enn 12 månadar fram, og vi merkar ein auka reservasjon for å sikre på så høge nivå som mogleg. Svak krone fører til «importert» inflasjon og auka kostnadar for heile næringslivet, også for dei som i det korte biletet nyt godt av ei svakare krone. Eksportbedrifter, som havbruksnæringa, får auka inntekter og reiselivsnæringa merkar stor auke i bestillingar frå utanlandske gjester.

Sigvald Sveinbjørnsson, dagleg leiar i Maritime Bergen

– Dei av medlemsbedriftene våre som har inntekter i utanlandsk valuta, men utgifter i norske kroner, vil merke det positivt. Har du inntektene i norske kroner, men utgifter i dollar eller euro, er det akkurat det same – med negativt forteikn. Det største problemet er uvissa som følgjer med dei store svingingane. Det er liten tvil om at inflasjonen vil styrke seg i takt med ei svak krone. Det gjer alle importvarene dyrare. Det kan bety høgare rentekostnader, nettopp fordi Noregs Bank styrer etter eit inflasjonsmål, som dei no er langt bak. Så er spørsmålet: Kvifor er den norske krona så svak? Kjem det av politikk? Kjem det av oljepris og forventingar om forventa framtidig oljepris? Problemet mange av medlemmene våre kjenner på er nok meir uvissa, og spesielt uvissa om rammevilkår.

Gjermund Johannessen, Norwegian Ship Design

– Mykje kan seiast om valutasvingingane, og det er ingen tvil om at det påverkar oss indirekte i stor grad. Direkte har vi ikkje så stor valuta eksponering, og sjølv om dei få Euro kontraktar vi har akkurat no gir positiv effekt, prøver vi å halde oss til NOK-kontraktar. Vi står no på trappa til å inngå store kontraktar med store verdiar. I desse kontraktane prøver vi å halde oss til NOK for å unngå valuta-uvisse.

Martin Skaug, Noregs sjømatråd

– Ei svakare norsk krone gjer at både eksportprisar og prisar på importerte innsatsfaktorar blir høgare, målt i norske kroner. Nettopp dette har vi sett på inntektssida spesielt no i april, der eksportverdien av norsk sjømat auka mykje i norske kroner, medan den målt i dollar og euro fall samanlikna med april i fjor. Nettoeffekten av ein svak kronekurs vil nok variere mellom ulike delar av næringa, og avheng mellom anna av kor mykje importerte innsatsfaktorar som blir brukte (fôr, drivstoff, m.m.). Eit anna viktig moment er uvissa rundt korleis kronekursen vil utvikle seg framover. Jo større uvisse rundt utviklinga i kronekursen, jo større uvisse er det rundt både dei framtidige kostnadene og inntektene til norsk sjømatnæring.

Erlend Vassbotten, Steinvik fiskefarm

– Svak krone gjer naturlegvis til at det blir auka kjøpekraft frå utlandet som handla norske varer som gjeld for alle norske bedrifter som driv med eksport. Men det beste er ein middelveg med ok prisar og jamn og god etterspurnad. Det er fleire negative effektar med svak kronekurs. Vår største kostnadsdrivar er fôr til fisken, som blir handla inn i amerikanske dollar. Her ser vi at kostnadane har auka mykje dei siste to–tre åra, slik at produksjonskostnaden vår har auka og vorte negativt påverka av den svake krona.

Hans Jørgen Fedog, Green Yard Group AS

– Kronekursen er for tida positiv for oss som i all hovudsak eksporterer. Den aukar konkurransekrafta stort og gir moglegheiter for auka verdiskaping i Noreg, men vi treng framleis betre rammevilkår frå norske styresmakter for å kunne vidareutvikle ei framtidsretta maritim klyngje med konkurransedyktige norske verft. Vi har i lang tid vore i dialog med regjeringa om ein forskotsgaranti ordning som er heilt nødvendig for næringa, men så langt har ingenting skjedd. Vi har ei klar forventning til regjeringa på dette punktet og forventar å ha dette på plass så snart som mogleg.

Sverre Søraa, Coast Seafood AS

– Svak krone betyr at norsk laks framleis er konkurransedyktig, sjølv om prisen er på eit historisk høgt nivå. Vi er vande til ein kronekurs som svingar og tek omsyn til det. Vidare er vi usikre på om nokon har verkemiddel nok til å styre den norske kronekursen.

Maria Hunvik, Hub For Ocean

– Hos medlemmer som importerer produkt frå utlandet påverkar det både totalkostnad og bruttoforteneste. Ein stabilitet i kronekursen er viktig for medlemmene våre, og næringslivet generelt.

Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd

– Kronekursen er ikkje blant dei viktigaste momenta som skaper uro hos bedriftene våre. Spørsmål om inflasjon, råvareprisar og straumpris er meir framståande. Innan inflasjonsspørsmålet/råvareprisar ligg nok skjult høgare importkostnader, men bedriftene ser dei ikkje direkte som kronekursspørsmål. Når det gjeld tiltak vil vi nok seie at dette er endå eit døme på at Euro er ein liten valuta, og vil ha større svingingar enn til dømes euro. Det vi treng då er ein meir føreseieleg næringspolitikk. Vi trur noko av dette skjer på grunn av at ein er usikker på om Noreg er ei trygg hamn etter alle krumspringa i sist statsbudsjett.