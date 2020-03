Kronekursen har kollapset – Norges Bank vurderer å gripe inn

Mens dollaren har ligget i underkant av 12 kroner torsdag morgen, har euroen passert 13 kroner. Det er en svekkelse for kronen på nesten 1,50 kroner det siste døgnet.

Norges Bank sier at de siste dagene har vi sett ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og at endringene i kronekursen har vært historisk store.

«På bakgrunn av dette vurderer Norges Bank løpende om det er behov for at Norges Bank skal intervenere i markedet ved kjøp av norske kroner», skriver de i en pressemelding.

Valutaanalytiker i DNB Markets, Magne Østnor, sier at denne nyheten kom overraskende tidlig.

– Det understreker at vi har sett et valutamarked som ikke fungerer, og at sentralbanken ser dette, sier han, og forklarer at målet med å gripe inn i valutamarkedet vil være å stabilisere kronen.

Konsekvensene av kronesvekkelsen er at det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet, noe som gir økte priser. Samtidig får norske bedrifter mer igjen for varene de selger til utlandet.

Kan måtte bruke oljefondet

Dersom Norges Bank skal gå inn i valutamarkedet, innebærer det at de kjøper og selger norske kroner.

– Troverdigheten til sentralbanken står og faller på hvor mye valuta de har. Det kan hende de må bruke oljefondet til det etter hvert, sier Østnor.

Norges Bank styrte etter en stabil valutakurs frem til på 90-tallet. Erfaringene med dette var blandet, sier Østnor.

– Sveits har drevet med dette siden 2011. Det har vært vellykket i perioder og lite vellykket i andre. De har tidvis måttet gi opp valutamålene.

Kronesvekkelsen det siste døgnet er den kraftigste siden kronekursen ble flytende i 1992. Østnor sier det er lenge siden han har gått tom for ord.

– I dag morges var bare enda en gang med eksepsjonelle bevegelser.

Valutaanalytiker i DNB Markets, Magne Østnor, sier at kronen faller kraftig på grunn av at mange investorer må selge samtidig.

Følger oljeprisen

Bernhardsen sier at kronen følger oljeprisen tett. Også der har prisen falt klart de siste timene.

– Det er en fullstendig kollaps. Kronen svekker seg helt enormt. Når du trodde den ikke kunne svekke seg mer, svekker den seg ytterligere, sier Joachim Bernhardsen, som er analytiker i Nordea Markets.

Rett før klokken ni torsdag morgen kostet et fat nordsjøolje under 26 dollar fatet. Det er over en dollar lavere enn under bunnpunktet i oljekrisen som varte fra 2014 til 2016.

Samtidig som Saudi-Arabia varsler økende oljeproduksjon, fører koronakrisen til lavere etterspørsel.

– Det er på en måte en perfekt storm for oljeprisen. Det gir press på kronen. Skulle sentimentet for oljeprisen bedre seg, vil også kronekursen styrke seg, sier han.

Samtidig som kronekursen svekker seg, startet Oslo Børs to prosent opp torsdag.

– Brannsalg

Bernhardsen sier at det er vanskelig å rasjonalisere kronekursfallet fullt ut, og trekker frem at uroen i verdensøkonomien gjør at mange investorer trenger penger. Da selger de unna kroner.

– Her er nok likviditeten i markedet svak, slik at strømmene som går gjennom gir ekstra store utslag. Og det kan være element av at noen blir tvunget til å selge kroner, sier Bernhardsen.

Østnor tror i likhet med Bernhardsen at det er noen som har vært tvunget til å selge på grunn av problemer med kontantbeholdningen.

– Dette er et utslag av de vi ser i finansmarkedene, med det man kan kalle brannsalg, der man må selge selv om man ikke har lyst.

Utslagene blir ekstra store i morgentimene, siden det er få andre som handler norske kroner da, forklarer Østnor.

Notorisk vanskelig å forutse

Siden nyttår har kronen svekket seg 30 prosent mot euro. Østnor sier at så lenge OPEC holder oljeprisen nede gjennom den pågående priskrigen og koronaviruset fortsetter å spre uro, så vil uroen fortsette for kronen.

– Før vi vet veldig mye mer om de faktorene, så må vi vente å måtte se kronen på disse nivåene.

Bernhardsen sier at kronekursen har vært notorisk vanskelig å forutse i mer normale tider.

– Og nå er det langt fra normale tider, så jeg skal ikke uttale meg om krona styrker eller svekker seg nå. Dette er utfordrende, sier Bernhardsen.