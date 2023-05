Venstres Alfred Bjørlo fikk med et nødskrik gjennomslag i Stortinget:

Nå skal ikke statlige arbeidsplasser bli flyttet ut fra andre storbyer enn Oslo.

Det mener et flertall i Stortinget. Dermed ønsker de å endre regjeringens distriktspolitikk.

– Jeg er utrolig lettet for dette har vært et drama uten like, sier Bjørlo.

Voteringen endte 85–84 til Venstres fordel.

Pasientfokus ble tungen på vektskålen.

«Vestlandsopprør»

Et voksende «Vestlandsopprør» har reist seg mot regjeringen den siste tiden.

Én av de sentrale kampene dreier seg om regjeringens politikk for desentralisering av statlige arbeidsplasser.

Det er særlig knyttet opp mot at ledende stillinger i Fiskeridirektoratet har blitt flyttet fra Bergen til Tromsø.

Støre-regjeringen har utvidet Solberg-regjeringens politikk om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, til at statlige arbeidsplasser også skal flyttes ut av «andre storbyer».

Det fikk blant annet Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til å reagere kraftig.

SEIER: Venstres Alfred Bjørlo vant frem med sitt forslag i Stortinget, mandag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Nå må regjeringen endre kurs

Hans forslag om å skrote setningen om «andre storbyer» ble først utsatt i Stortinget.

Først ble saken utsatt. Forrige torsdag ble saken tatt opp på nytt og endte uavgjort.

Igjen måtte saken utsettes. Mandag vant han frem med én stemmes overvekt.

– Nå må regjeringen endre kurs. Nå må vi få til en samlende nasjonal strategi for å bygge Vestlandet, sier Bjørlo og legger til:

– Jeg tror de aller fleste er enige om at for å utvikle Norge er det bra at storbyene ikke «stjeler» arbeidsplasser fra hverandre.

Det har så langt ikke lykkes NRK å få en kommentar fra kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i saken.