Christian Steel, Sabima

– Det er skadeleg på så mange måtar å byggje ned myr, at det ville vere det glade vanvitet å halde fram med det. Det er derfor veldig bra, høgst passande og heilt i tråd med Stortingets vedtak at Miljødirektoratet no legg fram eit strengt forslag om forbod mot bygging på myr. Det må bli svært høg terskel for å kunne gi nokre svært få dispensasjonar i heilt spesielle tilfelle. I den grad dette «avgrensar fridom», så er det å frita kommunar og andre arealforvaltarar frå å gjere vanvitige miljøtabbar.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV

– Vern av myr var ein svært viktig miljøsiger som SV fekk i budsjettforhandlingane i fjor. Det å ta vare på myra er heilt avgjerande i kampen mot klimakrisa og kampen for å ta vare på naturen. Sjølvsagt vil eit forbod mot nedbygging få konsekvensar får utbyggingsinteressene, men det har også mangelen på forbod hatt. Det er bygd ned store myrområde som har ført til store utslepp av klimagassar. Me kan heller berre akseptera at gamle utbyggingsplanar skal få styra utviklinga. Mellom anna er det storstilte planar for etablering av nye hyttefelt. Det meiner me må stansast. Me har ikkje plass til nye hyttebyar på myrområde eller andre stader i naturen.

Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG

– Dette er eit godt forslag frå Miljødirektoratet. Viss me skal stansa tap av natur og byrja å byggja opp eit rikare dyreliv og meir intakte økosystem så er det nettopp slike offensive forslag me treng. I Noreg har me allereie øydelagt og drenert sund alt for mykje myr. Det er på høg tid at det blir sett ei grense. Å verna myrane våre er avgjerande, både for dyr og fugleliv, men også for å hindra store klimagassutslepp og auka risiko for flaum.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Raudt

– Stortinget har allereie vedteke at me vil ha ei eller anna form for forbod mot nedbygging av myr. Det er bra at Miljødirektoratet tek vedtaket på alvor. Me har eit politisk ansvar for både å ta vare på natur og kutta klimagassar. I tillegg meiner Raudt at me må gi støtte til kommunane. I det alternative budsjettet vårt har me både sett av pengar til planvask i kommunane, og ein eigen natursats til kommunane. For dette er ein stor jobb, der det må følgja økonomiske ressursar og auka kompetanse med dei nye reglane.

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre

– Me gir full støtte til eit forbod mot nedbygging av myr. Det er eit viktig klimatiltak fordi myr bind enorme mengder karbon samtidig som det gir betre tryggleik mot flaum og tørke, og med vern vil me vareta ein utsett naturtype med stort biologisk mangfald. Global oppvarming og tap av natur er dei største krisene verda står overfor. Me er nøydde til å ta vare på meir natur og alle kommunar må derfor bli mykje dyktigare til å utnytta område som allereie er nedbygd. I klimaavtalen me har inngått med EU har Stortinget forplikta Noreg til at me ikkje skal ha utslepp frå arealbruksendringar allereie frå 2030. Det betyr at me må føra ein politikk som sikrar at me blir arealnøytrale, og eit forbod mot nedbygging av myr er eit viktig tiltak for å oppnå det.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Dette er eit klokt og godt forslag, og det er viktig at forbodet også gjeld myrområde som er sette av til utbygging i diverse kommuneplanar, slik at desse planane må stoppast. I tillegg til forbod mot nedbygging bør det også opprettast ordningar for restaurering av myrar som er skadde av drenering eller torvuttak. Myr er ein særskild viktig naturtype for både karbonlagring, biologisk mangfald og klimatilpassing, og med avgrensa økonomisk verdi. Myrvern er derfor eit miljømessig kinderegg som bør prioriterast svært høgt, særleg i lys av at mange myrar er øydelagde gjennom oppdyrking, grøfting og nedbygging.

Nils Vagstad, Nibio

– Når det er innført forbod mot oppdyrking av myr for å produsera mat, er det ganske sjølvsagt at det blir minst innført like strenge avgrensingar når det gjeld bruk av myr til andre formål. Men når det blir innført absolutte forbod mot å ta i bruk ein type areal, kan det også ha uheldige konsekvensar og det vil nærast automatisk auka presset på andre areal. Dette er derfor noko som bør greiast ut grundig i den vidare prosessen med lovforslaget.

Karoline Andaur, WWF

– Dette er eit fantastisk forslag som kan utgjere eit stort bidrag til å nå målet vi har forplikta oss til i naturavtalen om 30 prosent vern og bevaring i Noreg innan 2030. Dette vil igjen hjelpe oss på vegen til å nå dei globale klimamåla. Vidare er det viktig å hugse på at vi har forplikta oss til representativt vern, det vil seie heile variasjonsbreidda i norsk natur. Dette er heilt nødvendig for å stoppe det pågåande naturtapet. Nesten halvparten av artane i Noreg lever i skog, og blomsterenger av ulike slag er av den naturen som har størst artsmangfald per kvadratmeter. Så sjølv om all myr blir verna, er det eit stort behov for å verne og bevare langt meir av skogane, strandengene og slåttemarkene her til lands.

Lajla Tunaal White, fungerande forskingssjef NINA Oslo

– Dei ambisiøse måla for å redusera klimagassutslepp og tap av natur, krev at me følgjer opp med ambisiøse tiltak som monnar. Bevaring av myr i form av eit heildekkjande vern vil vera eit svært viktig steg i rett retning for å ta vare på naturmangfald og karbonlager. Kunnskapen om myr er under rask utvikling, inkludert betre metodar for kartlegging av areal, tilstand og karbonlagring, som vil vera nyttig i den vidare prosessen.

Ingeborg Wessel Finstad, seksjonsleiar for natur og berekraft i Den Norske Turistforening

– Vi er positive til tiltak som hindrar nedbygging av viktige naturtypar som myr. Vi har ikkje sett dette forslaget i detalj, men det ser ut til å vere eit viktig steg i rett retning for å levere på naturavtalen.

Asbjørn Torvanger, Cicero

– Vern av myr er eit viktig natur- og klimatiltak på bakgrunn av store tidlegare inngrep, vern av leveområde for mange plantar og dyr, og for å sikre karbon-lageret i myrområde i dag og framover. Men myrvern bør inngå i ein høgt prioritert og brei strategi for forsterka vern av alle naturtypar, plantar og dyr i forhold til bruk av areal til andre føremål.