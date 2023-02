Rekordmange nye hytter i 2022

Trond G. Hagen, styreleiar i Norsk hytteforbund

– Eg trur vi så toppen i 2022. Om ikkje for all framtid, så for dei neste 30 åra. Hytteboomen under pandemien kjem av spesielle forhold som neppe vil gjenta seg med det første, og bra er det. Så er det fleire som skuldar oss for å «trekkje opp stigen etter oss». Til det er det å seie at eg unner alle ei hytte, men at vi må gjere grep slik at dette ikkje går over stokk og stein.

Arild Hermstad, MDG

– Vi vil utfordre ideen om at alle må eige si eiga nytte. Derfor vil vi auke støtta til organisasjonar og kommunar som driv med dele- og utlånsordningar av hytter, slik at vi legg til rette for berekraftige alternativ til til den hyttekulturen vi har i dag. I tillegg vil vi stimulere til auka hyttedeling for private eigarar og ikkje minst bildelingsløysingar, spesielt i byane. Både hytter og bilar er gjenstandar som i stor grad står ubrukt, og vi kan bli betre på å tilrettelegging for å dele desse enn i dag. Det vil både kunne gi auka ressursutnytting og vere bra for lommeboka. Vi kan ikkje akseptere dagens pågåande konkurranse mellom hyttekommunar der det handlar om å vere best på naturøydelegging.

Birgit Oline Kjerstad, SV

– Eg ventar at det vil kome strengare føringar for nasjonal arealpolitikk når regjeringa legg fram stortingsmeldinga si til naturavtalen. Ei innstramming må også gjelde andre sektorar, ikkje berre hyttebygging. Naturpanelet og klimapanelet har gitt oss nytt kunnskapsgrunnlag om kor alvorleg det er å byggje ned enno meir natur. Mange kommunar og lokalsamfunn har byrja å reagere, og snakke om at grensa er nådd. Eg trur dessutan at dyrtid og høge energiprisar vil gjere at fleire vil vere forsiktige med å investere i fritidsbustader, og at fleire kan tenkje seg å leige ut og dele på bruken av hytta si.

Sofie Marhaug, Raudt

– Hyttebygginga har auka og auka dei siste tiåra, til eit nivå som ikkje er berekraftig. Heldigvis kan vi snu dette. Men då trengst det faktiske tiltak for å dempe stadig meir utbygging i sårbar og urørt natur. Viss vi klarer å snu utviklinga, er det godt nytt for naturlandet Noreg. Det er det aller viktigaste. Mange elskar hyttelivet i naturen. Men då kan vi ikkje byggje ned stadig meir av den same naturen. Vi må i staden leggje til rette for fleire deleløysingar, leige ut og meir bruk av hyttene som allereie er bygget.

Ola Elvestuen, Venstre

– Vi må gjere mykje for å stoppe bit for bit-nedbyggingen i Noreg. Det er heilt klart at hyttebygginga ikkje kan halde fram som før. Samtidig må det bli slutt på at det blir klargjort alt for mange store næringsareal berre i håp om at nokon skal vise interesse for å etablere seg der. Og vi må slutte å la byar og tettstader halde fram med å flyte utover i stadig nye bustadfelt. I staden må det stillast krav om at det må ryddast opp i gamle kommuneplanar. Det er lagt til rette for alt for mykje nedbygging av natur i gamle planar i norske kommunar. Det vi treng er etablering av mange fleire verneområde, restaurering av mykje meir natur og det må leggjast til rette for meir natur i folks nærmiljø.



Helge Eide, KS

– Eg vil tru at den aukande merksemda om samanhengen mellom klima- og naturkrise vil gjere at det vil bli stilt fleire kritiske spørsmål enn tidlegare om detaljregulering av nye hyttefelt – sjølv om området er avsett til dette formålet i gjeldande kommuneplanar, verkeleg er berekraftig. Montrealavtalen er jo ein konsekvens av ei aukande merksemd om dette. Og denne aukande merksemda er ikkje reservert for internasjonale konferansar åleine – det gjeld også nasjonalt, regionalt og lokalt. Så vil eg vere svært varsam med å komme med spådommar for utbyggingstakten. Det er openbert også avhengig av konjunkturutviklinga dei kommande åra, og det er det ekstra stor uvisse om no.

Ingeborg Wessel Finstad, seksjonsleiar for natur og berekraft i DNT

– Naturavtalen krev ei kursendring i måten vi bruker areala våre på. Vi kan ikkje lenger forbruke natur som om den var ein uendeleg ressurs. Det må også få konsekvensar for hyttebygginga her i landet. Hyttefelt med hytter og infrastruktur betyr ofte store inngrep, både i fjellet, i skogen og i strandsona. Bit for bit blir bygd naturen ned, og over tid har dette fått store konsekvensar for naturen og for naturopplevingane våre. Vi treng ein forpliktande nasjonal hyttepolitikk. Kommunane kan ikkje lenger sitje på kvar si tue å gi utbyggingsløyve utan å sjå heile biletet og dei felles utfordringane vi står i.

Christian Steel, Sabima

– Eg meiner 2022 må vere høgvassmerket for hytteutbygging i Noreg. Ifølgje ei fersk utgreiing frå NINA har kommunane hytteplanar som ville tredoble arealet med hyttefelt, noko som viser at hyttebygginga er ute av kontroll. Dette går ut over både verdifull natur og folk som bur i hyttekommunane. Kommunane må ta seg kraftig saman og tenkje heilt annleis om naturforbruket sitt, og regjeringa må innføre langt strengare krav til og grenser for bygging av hytter i ny natur.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Eg håpar og trur at hyttebygginga i norsk natur har passert toppen. Stadig fleire ser at vi har nok hytter, at det går an å dele på hyttene vi har, og at framleis ukritisk utbygging tek altfor mykje natur. Eg har inntrykk av at folk i mange «hyttekommunar» er lei av byggjeboomen og forventar både planvask og ein mykje meir styrt hyttepolitikk enn ein har hatt til no. Kommunevalet kan bli ein viktig peikepinn på om lokaldemokratiet kan styre dette, eller om det blir behov for meir statleg styring.