Staten vil ikkje satse på jordvarme – trass auka press

Bjørn Frengstad, professor i ingeniørgeologi ved NTNU

– Alle veit at det finst uendelege mengder varme i jordas indre. Problemet i fastlands-Noreg er at berggrunnen for det meste består av knallharde granittar og gneisar, og det er mykje lenger ned til varmen enn på Island. Vi har fantastisk boreteknologi utvikla for olje- og gassutvinning i dei sedimentære bergartane på sokkelen. Å tilpasse denne teknologien til boring i harde bergartar på land, er noko Noreg AS gjerne kan satse på. Det står att mykje teknologiutvikling. Bergvarme-brønnar til 2-300 meters djup er daglegdags og borehol til 800-1500 meter er også gjennomført med suksess. Forsøk på å gå direkte til 5 km djupe borehol har dessverre enno ikkje lykkast, men med gradvis utvikling – gjerne påskunda med forskingsmidlar – vil vi etter kvart nå dit. Først då kan vi drøyme om temperaturar høge nok til å produsere elektrisitet med dampturbinar.

Knut Fjerdingstad, Statkraft

– Vi følgjer diskusjonen om jordvarme og energibrønnar, og vi skal sjølv teste høgtemperatur sesonglager for varme i berggrunn i ein pilot i Trondheim. Vi ser at interessa for grunne brønnar i kombinasjon med varmepumper er aukande, og bergvarme frå djupare brønnar har eit potensial.

Petter Røkke, forskingssjef på termisk energi i SINTEF

– Alle monnar dreg, spesielt knytt til at halvparten av all energibruk går til oppvarming. Alt som kan frigjere straum er positivt, også geotermisk energi.

Sigrun Aasland, leiar i Zero

– Eg ønskjer meg alle former for fornybar energi, også geotermisk. Men på eit vilkår og det er at dei ikkje står i vegen for fornybarsatsingar som er nærare i tid og som treng meir fart, som vatn, vind og sol.

Sondre Gjengedal, forskar på grunnvarme og hydrogeologi i NGI

– I Noreg vil vi kunne bruke geotermisk energi i form av grunnvarme, som vi kan bruke til oppvarming og varmeproduksjon. På den måten vil vi kunne avlaste bruken av annan energi til oppvarming, men i Noreg så vil det vere vanskeleg å produsere straum på grunnvarmen. Grunnvarmen finst over alt, så i prinsippet kan alle bygg varmast opp med grunnvarme. Så om ein auka bruken av grunnvarme, så vil ein kunne frigi annan energi til anna bruk.