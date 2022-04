Den vel to år gamle storkommunen på vestlandskysten fekk ein trå start, med nærast samanhengande krangel og krevjande økonomi.

I vinter søkte lokalpolitikarane i Kinn departementet om å få greie ut ei splitting.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sat ikkje lenge i statsrådsstolen før han tok standpunkt i saka. Over påske får Statsforvaltaren i Vestland beskjed om å starte utgreiinga.

– Det er rett å etterkomme kommunen sitt ynskje ved å no gje oppdrag om å greie ut deling av kommunen, seier Gjelsvik.

Har ikkje bestemt seg

​​​​​​​SKILDE: At tidlegare Vågsøy og Flora kommune har ein kommune mellom seg, har medverka sterkt til at Kinn meir enn ein gong er kalla «Noregs raraste kommune».

Økonomien og det politiske klimaet i tidlegare Vågsøy og Flora kommunar har hardna til etter at Kinn kommune kom på kartet i 2020.

Misnøya var stor også før samanslåinga. Ei innbyggjarundersøking viste at vel ein av to var mot samanslåinga. Knappe ein av tre var positive.

Likevel vedtok kommunestyra samanslåing. Den velsigna Stortinget i 2017.

Vegen mot Kinn kommune Ekspandér faktaboks mars 2017 – i ei innbyggjarundersøking svarar 55 prosent av dei spurde at dei er i mot ei samanslåing med Flora kommune.

30. mars 2017 – fleirtalet i Vågsøy kommunestyre vedtek samanslåing med Flora kommune frå 1.1.2020.

8. juni 2017 – Stortinget vedtek samanslåing av Vågsøy og Flora kommunar til Kinn kommune.

november 2017 – Bygda Bryggja får medhald i å skilje seg ut av Vågsøy kommune.

1. februar 2018 – fleirtalet i Vågsøy kommunestyre vedtek å halde ei rådgjevande folkerøysting om samanslåinga mellom Vågsøy og Flora.

11. juni 2018 – rådgjevande folkerøysting i Vågsøy om samanslåing med Flora til Kinn kommune. Der stemte over 60 prosent mot samanslåinga, dryge 36 prosent stemte for.

14. juni 2018 – med 15 mot 12 stemmer bestemte kommunestyret seg for å ikkje søke Stortinget om reversering av samanslåinga.

Like før jul opna Høgre, som har vore garantist for kommunen, dørene for både folkerøysting og omkamp. Seinare har Statsforvaltaren i Vestland gjort klart at ei splitting vil koste meir enn samanslåinga.

Geografi er blant argumenta Kinn kommune trekte fram då dei sende departementet søknad om å greie ut ei deling. Strukturen blir ikkje vurdert som optimal for framtida, med ulik kultur og usemje om viktige saker.

Det er også lange reiseavstandar. Det tek vel to timar i bil mellom administrasjonssentera Måløy og Florø.

– Eg trur alle som har sett på geografien, ser at det er ein noko snodig konstruksjon, seier Gjelsvik.

Lokalpolitikarane håpar ei utgreiing gir svar på framtida til kommunen. Delingsspørsmålet tek dei først stilling til etter utgreiinga. Konkludert har heller ikkje departementet.

– Det er viktig å få framdrift i prosessen. Det som er viktig er at statsforvaltaren over påske får oppdraget med å setje i gang utgreiingsarbeidet og har dialog med kommunen i den vidare prosessen, seier Gjelsvik.