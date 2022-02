Celine og Hanna håper «Noregs raraste kommune» er historie

– Eg håper på oppløysing, seier Celine Myklebust (17).

Venninna Hanna Rønhovde nikkar. NRK møter jentene i eit friminutt på Måløy vidaregåande skule i Kinn kommune.

Ein lang båttur sørover, forbi ein annan kommune (Bremanger), ligg Florø. For to år sidan vart dette senter i den nye kommunen Kinn, som før det var to ulike kommunar: Flora og Vågsøy.

Men no må kartet kan hende teiknast på ny. Nyleg gjekk eit fleirtal i formannskapet inn for at det må avklarast raskt om kommunen skal løysast opp, og første steg mot oppløysing kan skje alt på kommunestyremøtet i dag.

Om Sp, MDG, SV og Raudt får det som dei vil, skal statsforvaltaren i Vestland kome med ein rapport om saka innan mai i år. Så kan folket seie sitt etterpå og kommunen vere oppløyst ved nyttår.

Det største partiet i Kinn, Arbeiderpartiet, er usikre på om det er behov for noko folkerøysting.

– Det får vi sjå på etter kvart, seier gruppeleiar i Kinn Ap, Silje Ødegård Standal.

Høgre er jokeren

Partiet på vippen er Høgre, og framleis er det usikkert korleis deire seks representantar vil røyste.

Høgre-nestor Morten Hagen frå Måløy meiner at saka må avklarast raskt og i god tid før komande kommuneval.

– Kinn har stått i ein vanskeleg situasjon heilt sidan starten, og det blir ikkje ro før avklaringa er på plass, seier han.

VIL HA RASK AVGJERD: Morten Hagen (H) meiner det er viktig å få avgjort lagnaden til Kinn så snart som råd. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Det er ikkje utan grunn av Kinn blir kalla «Noregs raraste kommune».

For å kome seg frå Florø til Måløy med bil tek det nær to timar inkludert ferje. Med hurtigbåt tek reisa om lag ein time.

I tillegg til store reiseavstandar har også «politiske kulturforskjellar» skapt utfordringar for den nye kommunen.

Mot folket si vilje

Kinn er ein kommune heller ikkje tidlegare kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ville ha.

Men trass i at både ei innbyggarundersøking og ei folkerøysting viste at innbyggarane i tidlegare Vågsøy (som er ein del av den nye kommunen) var imot, vart samanslåinga pressa igjennom.

Senterpartiet har heile tida vore tydeleg på at Kinn ikkje er liv laga.

– Men vi vil la folket seie sitt og lytte til dei, seier Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterparti.

Han ser utover hamna i Måløy og legg ikkje skjul på at folk frå Florø og Måløy er litt forskjellige.

– Det har medverka til mykje krangel, seier han.

– Dysfunksjonelle omkampar

Etter ein biltur på nær to timar sørover, møter vi Jacob Nødseth i Florø sentrum. Gruppeleiaren for Venstre i Kinn meiner det er heilt feil å løyse opp kommunen etter berre to år.

– Det som er dysfunksjonelt i Kinn kommune handlar ikkje om geografi, men dei stadige omkampane. Mellom dei som vil utvikle og dei som vil avvikle kommunen, seier Nødseth.

Han er mest oppgitt over Høgre. Det er teikn til at partiet som tidlegare sto samla bak den nye kommunen no er meir delt.

Nødseth meiner kystområdet der Kinn ligg i dag blir den store taparen dersom kommunen blir oppløyst.

– Då vil vi tape i konkurransen mot dei store naboane, seier han.

Etter ei eventuell folkerøysting, må Kinn kommunestyre seie sitt. Så er det opp til regjeringa å avgjere oppløysing eller ikkje.