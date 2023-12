Onsdag ble skattelistene for fjoråret publisert. To bergensartister troner øverst på oversikten over Musikk-Norges rikeste.

Kygo og Alan Walker tjente best av alle norske artister i 2022. De bor også kun noen steinkast unna hverandre, i to av Bergens dyreste boliger.

Begge er verdensstjerner, og turnerer på festivaler og musikkarenaer kloden rundt. De siste årene har de vendt snuten hjemover og flyttet til Bergen.

Se skattelisten for resten av de norske musikerne nederst i saken.

Kygo på topp

Hvem: Kyrre Gørvell-Dahll, «Kygo», 32

Hva: Norges best betalte artist

Hvor: Bergen

November i fjor slapp Kygo albumet «Thrill of the Chase», som fikk terningkast 2 av NRKs anmelder. Det har likevel ikke satt en stopper for inntektene.

Bergenseren er nok en gang Norges best betalte artist, med en inntekt på over 54, 2 millioner kroner i 2022. I tillegg har han en formue på over 113 millioner kroner.

I 2018 kjøpte Kygo hus på Hopsneset i Bergen. Da bladde han opp 41 millioner kroner, for det som den gang var byens dyreste bolig.

KYGO: Kyrre Gørvell-Dahll eier denne praktvillaen i Bergen, som i sin tid var byens dyreste bolig. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

En god nummer to

Hvem: Alan Olav Walker, «Alan Walker», 26

Hva: Norges nest best betalte artist

Hvor: Bergen

Alan Olav Walker er også fra Bergen, og kjøpte i september i år luksusvillaen «Skjoldtun», for rundt 40 millioner kroner. Huset ligger i samme strøk som Kygo sitt.

ALAN WALKER: I september kjøpte Alan Walker «Skjoldtun», i samme strøk som Kygos hus. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I fjor slapp han albumet «Walkerverse p.t. I & II», hvor også Ina Wroldsen er med.

Annet enn skattelistene, er det andre ting som tyder på at artisten har det romslig om dagen. Tidligere denne måneden donerte Alan Walker en halv million til Mads Hansens spleis «Alle barn fortjener å glede seg til jul».

Flere likheter

Begge driver innenfor musikksjangeren EDM, og bor nå i hjembyen sin – kun noen steinkast fra hverandre.

De er ikke bare på listen over de mest tjenende artistene, de er også å se på oversikten over skattelistene i Bergen kommune. Der er Kygo på en 2. plass, og Alan Walker på en 13. plass.

Dette tjente norske artister i 2022

Her er oversikten over norske artister som har tjent mer enn 2,5 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Dette tjente artistene i 2022 Navn Inntekt Formue Skatt 1. KYRRE GØRVELL-DAHLL - Kygo 54 236 392 113 509 140 12 303 584 2. ALAN OLAV WALKER - Alan Walker 28 386 659 38 612 311 10 793 883 3. MAGNE FURUHOLMEN - a-ha 17 386 088 40 746 985 4 462 241 4. MORTEN HARKET - a-ha 11 616 591 14 306 043 4 462 241 5. ERLEND OTRE ØYE - Kings of Convenience 8 540 435 17 350 232 1 656 180 6. CHRISTOFFER HOLSEN - Chris Holsten 4 722 375 1 101 508 2 286 559 7. BJØRN EIDSVÅG4 691 29902 019 987 4 691 299 0 2 019 987 8. LEIF OVE ANDSNES 4 670 693 21 758 870 1 409 622 9. ØYSTEIN OLAF SUNDE - Øystein Sunde 4 581 064 21 696 217 2 046 471 10. ARNE HURLEN - Postgirobygget 4 468 626 13 531 799 1 670 304 11. ANDREAS ANDRESEN HAUKELAND - TIX 4 253 197 7 693 550 2 148 587 12. SVEIN BERGE - Röyksopp 4 162 065 9 834 716 1 575 193 13. TORBJØRN BRUNDTLAND - Röyksopp 4 146 695 10 750 814 1 588 067 14. BJARNE ARNSTEIN BRØNDBO - DDE 3 885 530 0 1 725 109 15. JAN EGGUM 3 706 933 1 320 229 1 501 767 16. ANE BRUNVOLL - Ane Brun 3 704 143 2 279 156 826 573 17. SIGRID SOLBAKK RAABE - Sigrid 3 267 675 8 709 128 1 287 026 18. MIKKEL BUXRUD CHRISTIANSEN - Broiler 3 150 002 0 1 554 094 19. ASLAG HAUGEN - Hellbillies 2 987 669 6 766 531 1 420 604 20. MARIE ULVEN RINGHEIM - Girl In Red 2 708 056 3 926 205 1 070 682 21. KURT ERIK NILSEN - Kurt Nilsen 2 545 038 15 021 510 884 569