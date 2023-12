Oversikta over kven som hadde høgast formue, betalte mest i skatt og tente mest i 2022 er klar.

Gustav Magnar Witzøe (30) som er arving av laksegiganten Salmar, var den som betalte mest i skatt og som hadde størst formue i 2022.

Med ei formue på 26,5 milliardar kroner bidrog han med 292 millionar kroner til statskassa.

Witzøe jobbar som modell, og eig samtidig store delar av selskapet lakseselskapet Salmar som faren etablerte tidleg på 90-talet.

Witzøe har gjort eit stort hopp i formuen sin på 7 milliardar. I 2021 var 30-åringen verd 19,8 milliardar kroner.

I eit intervju med Sommer i P2 tidlegare i år kom det fram at Witzøe var timar unna å flytte til Sveits, som mange andre rikingar har gjort dei siste åra. Det valde han til slutt å ikkje gjere.

Kjell Inge Røkke har vore på formuestoppen i fleire år, men er ikkje på lista for 2022. Han flytta til Sveits i fjor.

Odd Reitan hadde ei formue på 7,9 milliardar i 2022. Foto: Helene Solheim / NRK

Bak Witzøe kjem Rema 1000-gründer Odd Reitan. Med ei nettoformue på 7,9 milliardar, klatra han to plassar på lista over dei med høgast nettoformue samanlikna med 2021. Han betalte 89 millionar kroner i skatt i 2022. På Kapital si oversikt over Noregs rikaste kjem Reitan på tredjeplass. Sonen Ole Robert Reitan er på 6. plass av dei meg høgast formue med 6,1 milliardar.

Oljefondssjef Nicolai Tangen kjem bak Reitan med ei formue på 7,6 milliardar kroner, og betalte 97, 7 millionar i skatt.

Oljefonds-sjefen Nicolai Tangen hadde ei nettoformue på litt over 7,6 milliardar i 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

På fjerde og femte plass kjem dei første kvinnene på formueslista med Alexandra og Katharina Gamlemshaug Andresen. Dei har ei formue på 7,3 og 7,2 milliardar kroner. Dei eig til saman 85 prosent av investeringsselskapet Ferd.

På 8. plass kjem nok ein daglegvaregigant. Johan Johannson hadde ei formue på 5,1 milliardar. Han er styreleiar i Norgesgruppen som står bak daglegvarebutikkane Kiwi og Meny.

Dette viser skattelistene Ekspander/minimer faktaboks Skattelistene kan fortelja ein del om Ola og Kari Nordmanns økonomi, men dei fortel langt frå heile sanninga. Tala som kjem fram er nettotal for inntekt og formue – etter alle frådrag som ein skattemessig har krav på. I tillegg viser dei kva ein har betalt i skatt. Inntekta som kjem fram i skattelistene er det som på skattespråket blir kalla for alminneleg inntekt. Det er lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter, minus alle frådrag. På grunn av frådraga som «alle» får, er lønnsinntekta og andre inntekter ofte vesentleg høgare enn det som kjem fram i skattelistene. Les meir her: Skattelister for dummies.

Desse hadde mest i nettoformue

Plass Navn Fødselsår Kommune Formue 1. gustav magnar witzøe 1993 Frøya 26 511 850 890 2. odd reitan 1951 Trondheim 7 978 394 316 3. nicolai tangen 1966 Oslo 7 651 411 620 4. alexandra gamlemshaug andresen 1996 Moss 7 338 060 361 5. katharina gamlemshaug andresen 1995 Oslo 7 253 039 556 6. ole robert reitan 1971 Oslo 6 109 458 757 7. else helene sundt 1979 Oslo 5 167 175 978 8. johan johannson 1967 Oslo 5 117 917 209 9. erik christian must 1973 Bærum 4 386 890 895 10. tor øivind fjeld 1979 Oslo 3 850 045 934 11. inge harald berg 1964 Hadsel 3 433 431 573 12. peder oskar johannson 1999 Oslo 3 357 401 741 13. finn hartvig johannson 1994 Oslo 3 352 521 993 14. karl edvard johannson 1996 Oslo 3 351 616 383 15. anders misund 1973 Oslo 3 233 641 064

Desse betalte mest i skatt

Til saman blei det betalt inn 1702 milliardar kroner i skatt. Det er det høgaste talet nokon gong, ifølgje Skatteetaten. Altså 645 milliardar meir enn i 2021.

Mykje av det skal vere på grunn av ein høgare petroleumsskatt som bidrog med 883 milliardar kroner til statskassa.

– Men for selskap, lønnstakarar, pensjonistar og personleg næringsdrivande er tala høgare enn tidlegare år, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

3,2 millionar nordmenn fekk til saman 42 milliardar kroner tilbake på skatten. Det utgjer 13 000 kroner i gjennomsnitt.

Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe bidrog mest til statskassa. Bak han kjem Ranveig Bergstøl (f. 1947) som betalte 152 156 317 kroner i skatt i fjor.

Plass Navn Fødselsår Kommune Skatt 1. gustav magnar witzøe 1993 Frøya 292 408 075 2. ranveig bergstøl 1947 Larvik 152 156 317 3. alexandra gamlemshaug andresen 1996 Moss 128 950 368 4. gerhard meidell alsaker 1962 Tysnes 124 018 397 5. edgar haugen 1965 Oslo 122 701 596 6. nicolai tangen 1966 Oslo 97 781 388 7. øystein stray spetalen 1962 Oslo 97 649 697 8. margaret boel garmann 1955 Oslo 96 207 268 9. odd reitan 1951 Trondheim 89 565 988 10. steinar våge 1964 Stavanger 79 913 407 11. katharina gamlemshaug andresen 1995 Oslo 79 866 882 12. bjørn rune gjelsten 1956 Oslo 79 658 229 13. kjell inge røkke 1958 Asker 77 814 466 14. jarle kjell roth 1960 Bærum 74 522 660 15. bjørn kåre berg 1962 Nordre Follo 74 273 720

Desse tente mest

Kjell Inge Røkke tente mest i 2022. Foto: Lise Åserud

Aker-eigar Kjell Inge Røkke var den som tente mest i 2022 med ei inntekt på 410 765 362 kroner, etterfølgt av Ranveig Bergstøl med inntekt på 391 703 031 kroner.

Bak dei kjem investoren Øystein Stray Spetalen med ei inntekt på 353 292 901 kroner.

Eigedomsforvaltaren Edgar Haugen er fjerdemann på lista over dei som tente mest i 2022. Ifølgje Kapital er han 13. plass over dei rikaste i Noreg.

Plass Navn Fødselsår Kommune Inntekt 1. kjell inge røkke 1958 Asker 410 765 362 2. ranveig bergstøl 1947 Larvik 391 703 031 3. øystein stray spetalen 1962 Oslo 353 292 901 4. edgar haugen 1965 Oslo 302 693 744 5. gerhard meidell alsaker 1962 Tysnes 265 835 896 6. helge andreas qvam 1972 Asker 229 842 552 7. klaus herbert peter kühlcke 1960 Oslo 225 156 168 8. bjørn kåre berg 1962 Nordre Follo 203 595 016 9. bjørn rune gjelsten 1956 Oslo 193 290 257 10. margaret boel garmann 1955 Oslo 182 405 285 11. steinar våge 1964 Stavanger 178 436 452 12. marianne ulrichsen 1974 Oslo 157 076 951 13. jarle kjell roth 1960 Bærum 155 247 007 14. ole ertvaag 1963 Stavanger 152 533 485 15. jørgen dahl 1969 Oslo 144 769 393

Høgast formue under 30

Witzøe er på topp av dei rikaste under 30 år. Andresen-søstrene kjem etter han.

På fjerdeplass kjem 24-år gamle Peder Oskar Johansen med ei formue på 3,3 milliardar.

Varner-familien har også fleire på lista med høgast formue for dei under 30. Varner-gruppa er ei butikkjede med butikkar som Dressmann, Cubus, Carlings, og Bikbok.

Katharina og Alexandra Gamlemshaug Andresen er dei rikaste kvinnene i Noreg. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon AS