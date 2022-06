SK Brann Kvinner knuste tilskodarrekorden i Toppserien med tregongen

– Då Cecilie skåra, reiste heile stadion seg for å jubla. Og det var veldig morosamt, seier Hanna Lehmann Røed.

Ho, og store delar av resten av jenter-12-laget til Sædalen var blant dei vel 10.500 som møtte opp på Stadion sundag ettermiddag for å sjå SK Brann Kvinner mot Vålerenga i Toppserien.

– Det er skikkeleg gøy å sjå at så mange er på stadion og ser på jentene, seier Tora Reisæter Tukum.

Sjølv om det er kvinnelaget til Brann som gjer det best, likar ikkje jentene at herrelaget ofte får meir merksemd.

– Så det er bra at det kjem folk hit slik at dei ser at jenter kan gjera ein forskjell, seier Røed.

VIL SPELA: Fleire av jentene på jenter-12-laget til Sædalen vil spela på Brann i framtida. Foto: Sjur Mikal Dolve/NRK

Ber folk koma og sjå nivået

Før kampen hadde dagleg leiar i Brann, Therese Andvik Rygg, ein draum om å slå alle publikumsrekordar i Toppserien.

Ifølge norsk internasjonal fotballstatistikk (nifs.no) har ikkje nokon av laga i Toppserien hatt i nærleiken av dei over 10.500 tilskodarar som var på kampen i dag.

Rekorden før søndagens kamp var 3541 tilskodarar, som Rosenborg står for frå ein kamp i 2019.

Andvik Rygg er glad for at dei har slått rekorden, men seier det handlar om meir enn det.

– Rekorden er gøy, men dette handlar om å få folk til å komme og sjå kor høgt nivå det er på damefotball.

Ho håpar tilskodartalet blir den nye normalen.

– Rosenborg skal møte Brann på Lerkendal snart og jobbar med å ta rekorden tilbake. Det håpar me dei gjer. Ingenting hadde vore betre, seier leiaren.

Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Vålerenga: Først nei, så ja.

Det var i januar at SK Brann kvinner bestemte seg for å flytta kampen frå heimebana Stemmemyren, til Brann Stadion.

Men byttet av stadion betydde også bytte av underlag, frå kunstgras og naturgras.

Først ville ikkje Vålerenga gå med på byttet, då skifte av underlag kunne slå negativt ut for spelarane.

Så snudde dei, og i slutten av april i år vart det klart at to av Noregs beste fotballag skulle spela på Brann Stadion.

– No gler me oss til kamp, og til å setja ny tilskodarrekord i Toppserien, sa Rygg då.