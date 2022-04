Vålerenga setter stopper for Branns folkefest: – Vi er sjokkert

– Jeg synes det blir veldig egoistisk å bare tenke på sine egne forutsetninger. Dette er en dugnad for å løfte produktet, sier NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

Han mener det er synd at Vålerenga ikke har sagt ja til Branns forslag om å spille oppgjøret 5. juni på Brann Stadion.

– Dette hadde vært en veldig fin anledning til å skape en fest og da synes jeg det er utrolig dumt at man ikke får gjennomført det. Dette er for fellesskapet, en dugnad for å øke oppmerksomheten rundt kvinnefotballen, mener eksperten.

DUGNAD: Carl-Erik Torp mener de norske klubbene må jobbe sammen for å øke oppmerksomheten rundt Toppserien.

Det var i januar Brann sendte en forespørsel gjennom NFF for å flytte kampen fra Stemmemyren til Brann Stadion. Målet var å skape en folkefest i byens storstue.

– Utrolig trist

Men byttet innebærer en forandring i underlaget fra kunstgress til naturgress. Derfor kreves det at begge lag godkjenner endringen, men det har ikke Vålerenga gått med på.

– Vi har dårlig erfaring med å bytte mange underlag på kort tid. Da var det egentlig ganske greit. Hva er viktigst for Vålerenga Fotball? Er det å lage fest på Brann Stadion, eller er det å ta tre poeng, og da sier svaret seg selv egentlig, forklarer Jens August Dalsegg, medieansvarlig for Vålerenga kvinner.

Mandag denne uken sendte Brann på nytt et forslag om kampen kan spilles på Brann Stadion. Igjen sa Vålerenga nei.

– Vi er sjokkert. Vi synes det er utrolig trist at de ikke ønsker å komme på denne arenaen her og spille mot Brann kvinner. Det hadde vi gledet oss til og vi ble faktisk litt sjokkert da vi fikk høre at de ikke ønsket å møte oss her, sier konstituert daglig leder i Brann, Therese Andvik Rygg til NRK.

FOLKEFEST: Det er en slik folkefest som Caroline Graham Hansen og Barcelona har skapt, Brann har ønsket å kopiere. Foto: ALBERT GEA / Reuters

– Vi må jobbe sammen

I slutten av mars fikk Barcelona mye oppmerksomhet da de fylte Camp Nou med et folkehav, og satte verdensrekord på Camp Nou med over 90 000 tilskuere da de møtte Real Madrid i Mesterligaen.

Fredag satte de rekord for andre gang med 91.648 i Mesterligaen-semifinalen mot Wolfsburg.

Det er en slik fest Brann har ønsket å kopiere i Norge.

FIKK SJOKK: Daglig leder i Brann, Therese Andvik Rygg, forstår ikke Vålerengas argumenter. Foto: Janne Håland Brann.no / NTB

– Det hadde betydd veldig mye, ikke bare for Bergen, men for hele landet. Dette er viktig for kvinnefotballen. Det å skape en fotballfest her i Bergen for å løfte kvinnefotballen, for å vise hele Norge at dette er viktig, det er et fellesskap og det er en dugnadsjobb. Skal vi jobbe hardt for like muligheter, så må vi jobbe sammen, mener Andvik Rygg.

I Trondheim jobber Rosenborg Kvinner med å fylle Lerkendal til folkefest. Målet er å skape et stort engasjement for kvinnefotballen, samtidig jakter trønderne skandinavisk publikumsrekord.

Torp hyller initiativene til både Brann og Rosenborg og mener dette er avgjørende for at Toppserien som produkt skal henge med de store utenlandske ligaene.

– Utviklingen går nå. Man har ambisjoner om å bli en topp seks liga og heve produktet og interessen. Da trenger man slike happenings for å øke interessen og oppmerksomheten, ikke minst fordi det er lav interesse rundt Toppserien. I Europa ser vi nevnte Camp Nou og det er en kjempesuksess og en kjempeviktig faktor for å øke interessen, sier eksperten.

Slik er regelverket: Ekspandér faktaboks Ifølge Norges Fotballforbund (NFF) må lagene være enige når en kamp flyttes til et annet sted enn hovedarenaen til hjemmelaget. Når klubbene er enige gir NFF klarsignal og gir unntak fra hovedbestemmelsen om at alle hjemmekamper skal spilles på samme arena. – Det er hovedsakelig snakk om Fair Play-konseptet. Sånn at alle motstandere for eksempel møter Vålerenga på kunstgress på deres hjemmearena, sier Knut Bjørn Norheim, Arrangementskonsulent i NFF. Klubbene i Toppserien er enige om konseptet gjennom spilleplanutvalget, bestående av medlemmer fra klubbene som Toppfotball kvinner har pekt ut. – Tilreisende klubb må si ja. Kommer det et nei så er det greit. Da går ikke vi inn og overprøver det. Som sagt regelen er veldig klar og tydelig, sier Nordheim.

– Viktigere å ha fokus på prestasjon

Dalsegg i Vålerenga forstår at Brann føler de stopper en folkefest, men at kampen om andreplassen som gir Mesterliga-spill neste sesong og mye penger i kassa trumfer alt for øyeblikket.

– Det er viktigere for Vålerenga å ha fokus på prestasjon og forberedelser, kontra å lage fest på Brann Stadion. Da har man kommet frem til at vi er bedre stilt ved å forberede oss på at den kampen går på Stemmemyren, kontra Brann Stadion, forteller Vålerengas medieansvarlige.

Han mener dugnad og toppfotball er to forskjellige saker.

– Det handler ikke bare om poeng, det handler også om skadeforebygging. Vi hadde en dårlig opplevelse på Lerkendal i fjor. Både poengmessig, men også at vi fikk en del skader ved å gå over på gress etter å ha trent mye på kunstgress. Det er en vesentlig del av den evalueringen som er gjort, forklarer Dalsegg.

Forespørselen som kom i januar om å flytte kampen kom fra Norges Fotballforbund (NFF). Det reagerer Dalsegg på og mener det hadde vært naturlig med en dialog med Brann i første omgang.

– Når vi får en e-post fra NFF om «er det interessant for dere å spille på Brann-stadion», så blir det litt sånn ... hvorfor skal vi gjøre det? Jeg vet ikke hvordan det er blitt gjort på tidligere arrangement, men vi ville kanskje sendt en henvendelse før og så kan man diskutere seg frem til det. NFF må jo godkjenne selvfølgelig, men vi inviterer til dialog. Men akkurat nå blir det for sent å snu seg rundt en måned før. Vi reverserer ikke avgjørelsen vi tok i januar, med tanke på planlegging og alt sånn, forklarer Dalsegg.

– Fikk sjokk

Den argumentasjonen kjøper ikke Branns daglige leder.

– Det synes jeg er syltynt, rett og slett. Brann kvinner trener på kunstgress, de spiller på kunstgress, og det er en måned til kamp. Jeg tenker det må være en mulighet for Vålerenga også til å trene på gress og gjøre seg klar til den kampen her, sier Andvik Rygg til NRK.

– Dette handler ikke bare om denne kampen. Det handler om å skape en folkefest for kvinnefotball generelt, og da må man se på dette som mye større enn sitt eget lag og seg selv, følger hun opp.

Helt frem til denne uken har Brann trodd alt var i orden og begynt planleggingen av den ønskede folkefesten på stadion. Kommunikasjonen mellom NFF og Vålerenga var ikke bergenserne klar over, så denne ukens beskjed kom mildt sagt overraskende.

– Da vi fikk tilbakemelding fra Vålerenga for noen dager siden om at de ikke ønsker å møte oss her på stadion og ville heller være på Stemmemyren, så fikk vi egentlig sjokk, avslutter Branns daglige leder.