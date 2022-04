Vålerenga snur: Vil likevel spela på Brann Stadion

I januar tok SK Brann Kvinner initiativ til å flytta kampen mot Vålerenga frå heimebana Stemmemyren, til Brann Stadion.

Målet var å skapa ein folkefest og å setja publikumsrekord i Toppserien.

I går kom det fram at Vålerenga sa nei.

Grunnen var at dei ikkje ønskte å spela på naturgras, då kampen i utgangspunktet skulle spelast på kunstgras. Både Brann og Vålerenga trenar vanlegvis på kunstgras, og spelar kampane sine på same underlag.

No har Vålerenga ombestemt seg.

– Me ønskjer sjølvsagt å skapa blest om norsk kvinnefotball, seier klubbdirektør i Vålerenga Fotball, Harriet Rudd i ei pressemelding. Ho understrekar at Vålerenga ikkje er ein festbrems.

– Men parallelt med dette må me ta sportslege omsyn og gjera det me kan for å vera best mogleg førebudde.

No har Brann gitt Vålerenga høve til å trena på gras i Bergen før kampen.

– Etter nye diskusjonar internt har me bestemt oss for å bli med på å laga folkefest på Brann Stadion.

Rosar Vålerenga

Therese Andvik Rygg, konstituert dagleg leiar i Brann, rosar Vålerenga for snuoperasjonen.

– Dei siste dagane har det vore god dialog mellom klubbane, og Brann ønskjer å gi ros og anerkjenning til Vålerenga, seier Rygg.

Therese Andvik Rygg er svært godt nøgd med å kunna invitera til folkefest likevel. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Ho fortel at det storma veldig rundt begge lag i går, men at dei no er samde om at dei ønskjer å skapa folkefest.

Brann erkjenner at klubbane og NFF burde hatt betre dialog, og viser til at Brann på eit tidleg tidspunkt skulle formidla ambisjonane om ein folkefest.

– No gler me oss til kamp, og til å setja ny tilskodarrekord i Toppserien, seier Rygg, som drøymer om ti tusen publikummarar.

– Om me får til det set me verkeleg kvinnefotball på kartet, og det er jo det me jobbar for kvar dag.