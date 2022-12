SFO-ansatt dømt for overgrep mot åtte barn

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Eirik Johan Mjelde, til NRK.

En 28 år gammel mann møtte i Hordaland tingrett i slutten av november, tiltalt for voldtekt av tre jenter og seksuelle handlinger mot fem andre jenter.

Mannen jobbet som assistent på SFO på to skoler i Bergen.

Jentene var mellom seks og åtte år da overgrepene skjedde.

– Han er ekstremt skuffet. Han bedyrer sin uskyld, og kommer til å anke dommen til lagmannsretten, både skyldsspørsmålet og straffeutmålingen, sier Mjelde.

– Klarer ikke telle

Det ble spilt av tilrettelagte avhør av barna for retten.

Ett av barna fortalte at hun ble utsatt for gjentatte overgrep da hun spiste måltider på SFO.

– Det skjedde så mange ganger at jeg ikke klarer å telle.

Mannen skal ha spurt om jentene ville sitte på fanget hans.

– Han sa han ikke hadde kjæreste, så han kunne plukke på oss så mye han ville, sa en av de andre jentene.

Overgrepssaken ble kjent for politiet da tre jenter gikk til helsesykepleieren på skolen og fortalte hva de hadde opplevd i desember i fjor.

I forkant hadde jentene sett en episode om overgrep på «Supernytt».

En episode om overgrep på Supernytt gjorde at de fornærmede jentene forsto at det de ble utsatt for på SFO, ikke var lov. Etter dette varslet de helsesykepleieren på skolen. Foto: Skjermbilde / NRK Super

Strøk under bukselinningen

Aktor Lillian Andersson Kleppe ba om ni års fengsel for den SFO-ansatte.

Hun mener at mannen utnyttet posisjonen som ansatt og barnas tillit og avhengighet til han for å gjennomføre seksuelle overgrep.

28-åringen nektet straffskyld under rettssaken.

Han innrømmet imidlertid at han kunne berøre barnas private områder under lek og herjing. Men benektet at handlingene var seksuelt motiverte.

Mannen fortalte at han at han ved én anledning strøk en av jentene på magen, og at han tok handen ned under bukselinningen, men stoppet ved trusen.

– Plutselig var det som at jeg våknet, jeg kvapp til og tenkte «shit».

Aktor Lillian Andersson Kleppe ba om ni års fengsel for mannen. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Ønsket frifinnelse

Da mannen ble pågrepet sa han at han var lettet og innrømmet at han var seksuelt tiltrukket av barn. Han forklarte at han ble varm i hodet da barna satt på fanget hans.

Dette har han trukket tilbake under rettssaken. Han fortalte da at han hadde røykt hasj før han ble pågrepet, at han var i sjokk og en form for transe.

Mannens forsvarer, advokat Eirik Johan Mjelde, ba om full frifinnelse av mannen.

Han sier at stryking, lek, berøring og fysisk kontakt skjer daglig mellom voksne og barn på SFO.

Han mener at handlinger kan være uprofesjonelle, uforsiktige og upassende, uten at de er straffbare. At det et motivene som ligger bak som avgjør.

– Han har erkjent at han har vært uforsiktig, og selvsagt kan det ha skjedd berøring som har blitt misforstått, sa Mjelde.