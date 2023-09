Det sentrale spørsmålet er hva som hjelper mest når alt har blitt dyrere:

Gratis SFO eller eiendomsskatt?

Det er blant hovedtemaene i NRKs storbysending fra Bergen tirsdag kveld klokken 20.00.

Dette er den siste av NRKs storbydebatter før valget 2023.

Høyre har lenge ledet valgkampen, men nylig snudde det.

På NRKs ferske storbymåling falt partiet med hele 6,1 prosentpoeng.

Det kan føre til en fastlåst maktsituasjon i Norges nest største by.

På oppløpssiden til valget er det nå svært små marginer som vil bestemme hvem som danner byråd etter valget.

Debatt om gratis SFO Storbysending Bergen

Gratis SFO til alle eller noen 3.-klassinger?

Regjeringen har brukt milliarder på å gjøre SFO for 1. og 2.-klassinger gratis, i Bergen vil de gå lenger.



Arbeiderpartiet vil gi gratis SFO til alle 3.-klassingene, mens Høyre ønsker å prioritere tilbudet til husholdninger som tjener under 700 000 kroner i året.

– Vi ønsker at alle barn skal være en del av fellesskapet uansett hva foreldrene tjener. Vi hører om barn som sitter i skolegården og ser på mens andre barn får være inne å leke, sier skolebyråd i Bergen Linn Pilskog (Ap).

Høyre mener dette er en gal vurdering:

– Vi ønsker å gi tilbudet til de som trenger det. Gratis til de under 700.000 og redusert betaling til de husholdningene som tjener opp til 900.000 kroner. Nå må vi prioritere hardt, sier partiets ordførerkandidat i Bergen, Marit Warncke.

– I Norge betaler du skatt etter evne, så får du være med i fellesskapet. Ingen skal måtte bevise hvor lite penger de har, kontrer Pilskog.

Monika Schelander, daglig leder i KIL- om fattigdom i Bergen Storbysending

– En forferdelig følelse å be om hjelp

Monica Schelander er daglig leder i Kil-fond Bergen og omegn som deler ut mat og klær.

På fire år har de doblet hjelpen de gir, forteller hun. Fra mellom 70 til 90 familier, hjelper de nå mellom 180 og 200 familier i uken på frivillig basis.

– Det er en helt ny gruppe familie vi hjelper nå. Det er familier som i utgangspunktet klarte seg akkurat, men som nå trnger den hjelpen som før lavinntektsfamilier har trengt, sier Schelander og legger til:

– En som mottar matkasse er fulltidsansatt i Nav, har barn og vi har en frivillig som har jobbet 15 år i frivillighetstjenesten, så her rammer det de aller fleste.

Schelander er alenemor og ufør og har selv slitt med dårlig økonomi.

– Hvordan er det å måtte be om hjelp?

– Det er en forferdelig følelse.

– Hva kan politikerne bidra med her?

– De må gjøre det enklere å be om hjelp. Det må bli lettere å navigere i systemet, vi må kunne få møte saksbehandlere. Også har folk fått ganske nedverdigende spørsmål før de kommer til oss og ber om hjelp, forteller Schelander.

Monica Schelander, daglig leder i Kil-fond Bergen og omegn. Foto: Simon Brandseth / NRK

En ildsjel med en idé

NRK har skrevet om at 11-åringen Arwa Omar og vennene hennes vokser opp i Årstad bydel i Bergen.

Dette er den fattigste bydelen i byen.

Ingen politikere har klart å gjøre noe med de store forskjellene og den økende barnefattigdommen her.

Under både Høyre- og Ap-styre har nemlig barnefattigdommen økt.

Ildsjelen Arild Hovland ville gjøre noe med utviklingen og skapte et nytt tilbud for unge i bydelen.



