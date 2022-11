SFO-ansatt tiltalt for voldtekt av flere barn: I desember i fjor ble en mann i 20-årene siktet for voldtekt av flere barn under 14 år. Mannen hadde jobbet på SFO ved to skoler i Bergen, og politiet fikk melding fra en av skolene om at mannen trolig hadde forgrepet seg på flere av barna. I juli i år ble han tiltalt for voldtekt av barn ved to ulike skoler i Bergen. Overgrepene skal ha skjedd i skoletiden, og tiltalen gjelder åtte barn ved to forskjellige skoler. Mannen er tiltalt for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, og fem seksuelle handlinger med barn under 16 år. Saken startet 28. november.

Skoleansatt tiltalt for overgrep mot barn: I mars ble en 22 år gammel barne- og ungdomsarbeider pågrepet og siktet for overgrep og snikfotografering av barn. I juli ble mannen tiltalt for å ha utsatt en gutt under 16 år for seksuelle handlinger ved flere anledninger. Han er også tiltalt for å ha fotografert samme gutt helt, eller delvis naken, ved flere anledninger. I tillegg er han tiltalt for å ha fotografert tre andre gutter, samt lastet ned bilder som viser seksualisering av barn over en periode på fem år.

Barnehageansatt siktet for grov voldtekt av barn: Den siste saken er fra denne uken, da ble en mannlig barnehageansatt i Bergen siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Mannen, som nekter straffskyld, sitter nå i varetekt på grunn av fare for bevisforspillelse.