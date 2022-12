I retten fortalte den tiltalte mannen at han har tatt barna på rumpen og i skrittet.

– Men jeg har aldri gjort dette bevisst, sier han.

Den tidligere SFO-ansatte innrømmer at han har berørt barna under lek, men avviser at han hatt seksuelle tanker om dem.

I saken er det åtte fornærmede jenter.

Mannen forklarer at han opplevde en ufrivillig opphisselse på grunn av kroppskontakt da han lekte med barna. Og at det kunne komme «ut av det blå».

– Det var grusomt og plagsomt. Det var tungt. Jeg følte meg jævlig brydd av det, sier han.

Oppjusterte tiltalen i retten

Mannen er tiltalt for voldtekt mot tre jenter, og seksuelle handlinger mot fem andre jenter.

Han nektet straffskyld da saken mot han startet i Hordaland tingrett mandag.

Da forklarte én av de åtte jentene at hun «ble utsatt for overgrep så mange ganger at hun ikke klarer å telle».

Aktor Lillian Anderson Kleppe har etter at rettssaken saken startet oppjustert ett av tiltalepunktene til å gjelde grov voldtekt av barn under 14 år.

Strafferammen er inntil 21 års fengsel.

Det er åtte fornærmede jenter i saken. May Britt Løvik er bistandsadvokat for fem av de fornærmede jentene. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Følte seg presset til jobbe med barn

Mannen sier at han har vokst opp i en fysisk familie med flere småsøsken.

– Vi har alltid klemt, herjet og strøket hverandre på ryggen.

Tiltalte var ansatt som SFO-assistent ved to skoler i Bergen.

Familien hans hadde kontakter på en av skolene. Det gjorde at han følte seg tvunget til å søke. Han avkrefter at han bevisst har oppsøkt eller ønsket å jobbe med barn.

Da han begynte i jobben, fikk han ikke opplæring i hvordan han skulle håndtere barn.

Politiadvokat og aktor Lillian Andersson Kleppe kaller saken mot den 28 år gamle mannen for alvorlig. Hun har oppjustert ett av tiltalepunktene til å gjelde grov voldtekt av barn. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Jentene søkte kontakt med meg

Han forklarer at han ikke hadde kontroll på barna hadde ansvar for. Han beskriver seg selv som et ja-menneske, som ikke klarte å sette grenser.

Barna hoppet og klatret på han. Han herjet og kitlet dem tilbake.

– Jentene søkte veldig mye kontakt med meg. Jeg har kost og strøket dem på ryggen. De satt på fanget i forbindelse med krangling, grining eller når de slo seg.

Han innrømmer at han ved én anledning strøk en av jentene på magen, og at han tok hånden ned under bukselinningen, men stoppet ved trusen.

– Plutselig var det som at jeg våknet, jeg kvapp til og tenkte «shit».

Etter dette fortalte han at han ble deprimert og røykte mer og mer hasj.

Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Jeg var i sjokk

Mannen ble pågrepet i desember i fjor. I forkant hadde tre av jentene varslet helsesykepleieren på skolen om det de hadde opplevd.

Da mannen fikk lese siktelsen, tenkte han: Det stemmer jo litt, sier han.

Han sa til politiet at han følte seg lettet, at han hadde gått og ventet på dem. Han forklarte også at han trodde at han var seksuelt tiltrukket av barn.

Han forklarte i første avhør at han ble varm i hodet, nesten svimmel, da barna satt på fanget hans.

Nå avkrefter han at dette stemmer.

– Jeg hadde røykt hasj. Jeg var i sjokk, i en form for transe. Jeg ble helt satt ut.

Fire saker på ett år

Det har vært minst fire overgrepssaker mot barn i skoler og barnehager i Bergen kommune på bare ett år.

Saken mot den 28 år gamle mannen er den mest omfattende. Her er det tatt ut tiltalte for voldtekt mot tre barn.

Rektoren ved en av de to skolene fikk i vinter sparken av Bergen kommune.

Bakgrunnen er at han gikk ikke videre med uromeldinger om mannen våren 2021.